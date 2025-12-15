Ευρωπαίοι ηγέτες: Οι 6 δεσμεύσεις ασφαλείας που συμφώνησαν για την Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρότειναν τη Δευτέρα τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής δύναμης» υπό την ηγεσία της Ευρώπης και με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Την ικανοποίησή τους για τη σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία εξέφρασαν με κοινή δήλωσή τους από το Βερολίνο οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτισαν επίσης τη στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και των ευρωπαϊκών ομάδων τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης που θα διαφυλάσσει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι ηγέτες εκτίμησαν την ισχυρή σύγκλιση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η διασφάλιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της ευημερίας της Ουκρανίας ήταν αναπόσπαστη για την ευρύτερη ευρωατλαντική ασφάλεια. Ήταν σαφείς ότι η Ουκρανία και ο λαός της άξιζαν ένα ευημερούν, ανεξάρτητο και κυρίαρχο μέλλον, απαλλαγμένοι από τον φόβο μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Τόσο οι ηγέτες των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και μέτρων στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτό περιλαμβάνει δεσμεύσεις για:

Παροχή διαρκούς και σημαντικής υποστήριξης στην Ουκρανία για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της, οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν σε επίπεδο ειρήνης 800.000 ατόμων, ώστε να είναι σε θέση να αποτρέπουν συγκρούσεις και να υπερασπίζονται το έδαφος της Ουκρανίας.

Μια «πολυεθνική δύναμη Ουκρανίας» υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, αποτελούμενη από συνεισφορές χωρών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθυμών και υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ. Θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση των δυνάμεων της Ουκρανίας, στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ουκρανικού εναέριου χώρου και στην ενίσχυση της ασφάλειας των θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας.

Ένας μηχανισμός παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με διεθνή συμμετοχή, ο οποίος θα παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν μελλοντικές επιθέσεις και θα αποδίδει την ευθύνη και θα ανταποκρίνεται σε τυχόν παραβιάσεις, μαζί με έναν μηχανισμό αποφυγής συγκρούσεων, ο οποίος θα εργάζεται για την ανάληψη αμοιβαίων δράσεων αποκλιμάκωσης προς όφελος όλων των μερών.

Μια νομικά δεσμευτική δέσμευση, που υπόκειται σε εθνικές διαδικασίες, για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ένοπλη δύναμη, βοήθεια σε θέματα πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες.

Επένδυση στην μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης σημαντικών πόρων για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση, της σύναψης αμοιβαία επωφελών εμπορικών συμφωνιών και της συνεκτίμησης της ανάγκης της Ρωσίας να αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που προκάλεσε. Στο πνεύμα αυτό, τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δεσμευτεί.

Ισχυρή υποστήριξη της προσχώρησης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Πρόεδρο Ζελένσκι και συμφώνησαν να υποστηρίξουν οποιεσδήποτε αποφάσεις λάβει τελικά για συγκεκριμένα ουκρανικά ζητήματα. Επανέλαβαν ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Οι αποφάσεις σχετικά με το έδαφος ανήκουν στον λαό της Ουκρανίας, μόλις τεθούν σε ισχύ ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας. Συμφώνησαν ότι ορισμένα ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων. Υπογράμμισαν ότι θα υποστηρίξουν τον Πρόεδρο Ζελένσκι να συμβουλευτεί τον λαό του, εάν χρειαστεί.

Κατέστη σαφές ότι, όπως σε κάθε συμφωνία, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί έως ότου συμφωνηθούν όλα και ότι όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν εντατικά για την εξεύρεση λύσης που θα εξασφαλίσει τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών.

Ήταν επίσης σαφές ότι κάθε συμφωνία θα πρέπει να προστατεύει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ενότητα της ευρωατλαντικής περιοχής και τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην παροχή ισχυρής αποτροπής. Δήλωσαν ότι κάθε στοιχείο που επηρεάζει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα συζητηθεί μεταξύ των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.

Είναι πλέον καθήκον της Ρωσίας να δείξει τη βούλησή της να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη, συμφωνώντας με το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ, και να αποδείξει τη δέσμευσή της να τερματίσει τις εχθροπραξίες, συμφωνώντας σε κατάπαυση του πυρός. Οι ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία, προκειμένου να οδηγήσουν τη Μόσχα σε σοβαρές διαπραγματεύσεις.

Όλοι οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να εργαστούν για την επίτευξη ταχείας περαιτέρω προόδου τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, προκειμένου να συνάψουν και να εγκρίνουν από κοινού μια συμφωνία για μια διαρκή ειρήνη. Επανέλαβαν την ισχυρή υποστήριξή τους προς τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας στον αγώνα τους κατά της παράνομης εισβολής της Ρωσίας και για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω δήλωση παραμένει ανοιχτή για να προσχωρήσουν και άλλες χώρες.

Το ανακοινωθέν υπογράφηκε από τους ηγέτες της Βρετανίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας, καθώς και από τους επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.