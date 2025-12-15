ΗΠΑ: Το 90% των ζητημάτων Ρωσίας - Ουκρανίας έχει επιλυθεί

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, ανέφερε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, προειδοποίησαν ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν θα είναι για πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα δεχτούν τις εγγυήσεις στην τελική συμφωνία», είπαν.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποτρέψει μια επέκταση της Ρωσίας δυτικότερα.

Στο αποψινό δείπνο στο Βερολίνο με τον Ζελένσκι θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Ο Τραμπ θα συμμετάσχει τηλεφωνικά, πρόσθεσε.

Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πηγές, το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί. Για το εδαφικό, ο Ζελένσκι έπρεπε να το συζητήσει με την ομάδα του. Η οριστική απόφαση πάντως για το θέμα αυτό εναπόκειται στο Κίεβο.

Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν παραγωγικές

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά παραγωγικές και ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Επίσης, σημειώνεται ότι σήμερα το απόγευμα μεταβαίνει στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ θα λάβει μέρος σε μια συνάντηση εργασίας σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιβεβαιώσει εκ νέου την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να συνεχίσει τη δέσμευσή της για ειρήνη και ασφάλεια στην Ουκρανία και την Ευρώπη», υπογραμμιζει σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας αναμένονται επίσης στο Βερολίνο, για να πάρουν μέρος σε αυτή τη μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για το ουκρανικό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν στις συνομιλίες της Κυριακής να συμφωνήσει η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Ντονέτσκ, σημειώνοντας ότι το εδαφικό είναι κεντρικό ζήτημα για τη Ρωσία. Η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, ένας αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων, είπε ότι το εδαφικό παρέμεινε και σήμερα ανεπίλυτο και ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε την Κυριακή ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ