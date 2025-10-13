Εκτοξεύθηκαν οι τιμές στα σουβλάκια - Πάνω από 5 ευρώ το τυλιχτό στην Αθήνα

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο Ηράκλειο Κρήτης όπου το τυλιχτό (είτε γύρος κοτόπουλο είτε γύρος χοιρινός σε πίτα) αγγίζει τα 6,50 ευρώ.

Το εθνικό street food, το σουβλάκι μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας, με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ στην Αθήνα (3,50 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και 3,60 ευρώ στη Λάρισα), το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται και άλλες ανατιμήσεις.

Ενδεικτικά, η τιμή ξεκινά από 3,30-3,70 ευρώ σε πιο απομακρυσμένες ή τουριστικά λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές ενώ ξεπερνά τα 4,00-4,90 ευρώ στις περισσότερες συνοικίες μεγάλων αστικών κέντρων και προσεγγίζει τα 5,20 ευρώ σε περιοχές υψηλής ζήτησης.

Ένα καλαμάκι χοιρινό ή κοτόπουλο ξεκινάει από 2,40 και φτάνει τα 3,70 ενώ μια μερίδα γύρο ξεκινάει από 11 και φτάνει τα 13,5 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο Ηράκλειο Κρήτης όπου το τυλιχτό (είτε γύρος κοτόπουλο είτε γύρος χοιρινός σε πίτα) αγγίζει τα 6,50 ευρώ, με μια οικογένεια να χρειάζεται ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για να γευματίσει με το παραδοσιακό έδεσμα.

Σύμφωνα με τους προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων, οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων ευθύνονται για τις υψηλές τιμές ενώ προβλέπουν νέο ράλι στο κόστος.

«Τα κρέατα έχουν πάει 100% πάνω. Το μοσχάρι και το αρνί έχουν πάει +100%. Το προσωπικό, τα ένσημα, το ρεύμα, το γκάζι είναι όλα πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα φθηνό πλέον» τόνισε ο Σπύρος Μπαϊρακτάρης, ιδιοκτήτης της γνωστής ταβέρνας στο Μοναστηράκι.

«Δυστυχώς μάλλον θα γίνουν και άλλες ανατιμήσεις, τα νέα δεν είναι καλά από την αγορά, μειώσεις τιμών στην αγορά δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να κρατήσουν πλέον τιμές, φοβάμαι μην ξεφύγουν τα πράγματα», υπογράμμισε ο Ανδρέας Ανδριανάκης, αντιπρόεδρος ψητοπωλών Αττικής, εξηγώντας πως ο κόσμος πλέον σκέφτεται διπλά και τριπλά για να αγοράσει ακόμη και ένα τυλιχτό καθώς το κόστος είναι απλησίαστο.