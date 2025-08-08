Διψήφια άνοδο τιμών καταγράφουν μια σειρά από βασικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες όπως: Τα φρούτα με 19,3%, ο ηλεκτρισμός με 18,9%, ο καφές με 16,8% και τα ενοίκια κατοικιών με 11,3%.

Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούλιο από 2,8% που ήταν τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Διψήφια άνοδο τιμών καταγράφουν μια σειρά από βασικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες όπως: Τα φρούτα με 19,3%, ο ηλεκτρισμός με 18,9%, ο καφές με 16,8% και τα ενοίκια κατοικιών με 11,3%.

Στο 2,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τροφίμων με σχεδόν όλες τις κατηγορίες να σημειώνουν αύξηση τιμών: Ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη-σοκολάτες- γλυκά-παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.

Σημαντική αύξηση 8,4% καταγράφεται στην ένδυση και υπόδηση, ενώ 6,6% αύξηση σημειώνουν οι τιμές στην στέγαση κυρίως λόγων των ανατιμήσεων σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

Αύξηση 6,2% σημειώνεται στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες σημειώνονται αυξήσεις κατά:

-1,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

-2,0% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

-2,1% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.

-0,8% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθη- κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.

-2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

-0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων

Από την άλλη, μείωση τιμών σημειώθηκε μόνο στην ομάδα Μεταφορές κατά 1,1%, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις και μειώσεις τιμών

Στην ανάλυση ανά προϊόν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών σημείωσαν τα φρούτα (19,3%), ο ηλεκτρισμός (18,9%), ο καφές (16,8%), τα ενοίκια κατοικιών (11,3%) και η ένδυση και υπόδηση (8,4%).

Από την άλλη οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στα ελαιόλαδο (-27,1%), στο πετρέλαιο θέρμανσης (-12,9%), στον τηλεφωνικό εξοπλισμό (-9%), στα ζυμαρικά (-8%) και στον εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας (-7,9%).

Στο 3,7% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός

Ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός της χώρας μας διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,2% έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2022 - Ιουλίου 2023.