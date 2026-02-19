Κάρολος για σύλληψη Άντριου: «Η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της»

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, όπως μετέδωσε το πρωί η τηλεόραση του BBC.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος εξέφρασε σήμερα «βαθύτατη ανησυχία» στο άκουσμα της είδησης για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του πρώην πρίγκιπα Άντριου, και πρόσθεσε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της.

«Πληροφορήθηκα με βαθύτατη ανησυχία την είδηση σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνσδορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος. Αυτό που θα ακολουθήσει τώρα είναι πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία μέσω της οποίας αυτό το ζήτημα θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο από τις αρμόδιες αρχές...Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω κάτι: η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της», αναφέρει ανακοίνωση του Καρόλου.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπστιν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

