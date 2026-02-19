Τρ. Πειραιώς: Ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη σε μια εποχή στρατηγικής αναδιάταξης και αυξημένης αβεβαιότητας

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2025 εκτιμάται στο 1,5% (2024: 0,9%), ο πληθωρισμός κινείται σταθερά γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ και το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο ιστορικά.

Ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη σε μια εποχή στρατηγικής αναδιάταξης και αυξημένης αβεβαιότητας διαπιστώνει η Τρ. Πειραιώς στο report Global Macro Trends του Φεβρουαρίου.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η επαναφορά της διπλωματίας ως κινητήριου μοχλού στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις εμπορικές αντιπαραθέσεις έχει οδηγήσει σε μερική αποκλιμάκωση της διεθνούς αβεβαιότητας, εξέλιξη που αντανακλάται στην ανάσχεση της ανόδου του χρυσού και της διολίσθησης του δολαρίου, σημειώνε. Οι ανησυχίες, ωστόσο, παραμένουν, καθώς καμία πρόβλεψη δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται σε στέρεες βάσεις.

Επιπλέον, η μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και των βασικών συμμάχων τους, η οποία οικοδομήθηκε από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, έχει κλονιστεί σημαντικά, με τους τελευταίους να αναζητούν νέες στρατηγικές συνεργασίες που θα τους παρέχουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας και αυτοδυναμίας.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και οι πολύ μεγάλες επενδύσεις που κατευθύνονται σε αυτήν προβληματίζουν την επενδυτική κοινότητα, τόσο ως προς την αποδοτικότητά τους όσο και ως προς την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση στην κερδοφορία άλλων επιχειρήσεων – όπως παρόχων υπηρεσιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων – καθώς εντείνεται η ανησυχία ότι η ενσωμάτωση της ΑΙ στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί ταχύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Ως αποτέλεσμα, η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Παρόλα αυτά, η οικονομική δραστηριότητα στις μεγάλες οικονομίες εξακολουθεί να αναπτύσσεται με αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό.

Στις ΗΠΑ, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 2,2% (2024: 2,8%), ενώ ο πληθωρισμός παραμένει συγκρατημένος, κοντά στον στόχο του 2% της Fed. Στην αγορά εργασίας, οι συνθήκες παραμένουν σχετικά καλές, με κύριο χαρακτηριστικό τον περιορισμένο αριθμό τόσο των νέων θέσεων εργασίας όσο και των απολύσεων. Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιλογή του Κ. Warsh για την προεδρία της Fed, ενώ υπήρξε και διακομματική συμφωνία για τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία αποτρέπει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου νέα αναστολή της λειτουργίας των μη κρίσιμων ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Τέλος, με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη συνταγματικότητα των «ανταποδοτικών» δασμών.

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2025 εκτιμάται στο 1,5% (2024: 0,9%), ο πληθωρισμός κινείται σταθερά γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ και το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο ιστορικά. Ταυτόχρονα, οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες, παρότι παραμένουν συγκρατημένοι, εμφανίζουν συνολικά ορισμένες ενθαρρυντικές ενδείξεις. Οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες, η προσπάθεια ανάκτησης, σε βάθος χρόνου, μιας - κατά το δυνατόν - μεγαλύτερης αυτάρκειας της Ε.Ε. σε κρίσιμες πλουτοπαραγωγικές πηγές και τεχνολογία, καθώς και η διεύρυνση των οικονομικών συνεργασιών με τρίτες χώρες (όπως οι χώρες της Mercosur και η Ινδία), αναμένεται να αποτελέσουν τα ζητήματα που θα αποσπάσουν τη μεγαλύτερη προσοχή εντός του έτους.

Στην Κίνα, λόγω του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς, τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται είναι πολύ περιορισμένα. Για το 2026 η Τρ. Πειραιώς εκτιμά ότι το στοίχημα της διατήρησης μιας ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής θα κριθεί από την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης καθώς το περιθώριο νέας σημαντικής ανάπτυξης των εξαγωγών φαίνεται να είναι περιορισμένο λόγω των διεθνών εξελίξεων (όπως οι δασμοί ΗΠΑ και η προσπάθεια της Ε.Ε. για συγκράτηση των κινεζικών εξαγωγών).