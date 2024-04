Nusrat Ghani: Η Ουκρανία είναι η καθοριστική μάχη της γενιάς μας - Να χτυπήσουμε τον Πούτιν εκεί που πονάει

«Καθοριστική μάχη της γενιάς μας», χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κυρία Nusrat Ghani, Minister of State for Europe in the Foreign, Commonwealth and Development Office, United Kingdom, μιλώντας στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

«Καθοριστική μάχη της γενιάς μας», χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κυρία Nusrat Ghani, Minister of State for Europe in the Foreign, Commonwealth and Development Office, United Kingdom, μιλώντας στον Βρετανό δημοσιογράφο του Monocle, Andrew Mueller, κατά την δεύτερη ημέρα του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς, 10- 13 Απριλίου, και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Αναλύοντας το σκεπτικό της, η Nusrat Ghani είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έπρεπε να υποτιμήσει την αποφασιστικότητα των Ουκρανών, αλλά και της Δύσης να στηρίξει το Κίεβο. Πρόσθεσε, ότι η Ουκρανία έχει δείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τόνισε ότι η βοήθεια στη χώρα δείχνει την δέσμευσή μας στις αξίες μας για ελευθερία και ειρήνη.

Αναφερόμενη στη χώρα της, τόνισε ότι η Μεγάλη Βρετανία στηρίζει την Ουκρανία όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και οικονομικά και κάλεσε και τις υπόλοιπες χώρες να ανταποκρίνονται όταν οι Ουκρανοί ζητούν περισσότερα πυρομαχικά ή περισσότερη οικονομική στήριξη, καθώς η Ουκρανία δεν πρέπει μόνο να αμυνθεί στρατιωτικά, αλλά να έχει και μία ανθεκτική οικονομία απέναντι στη Ρωσία.

Όπως εξήγησε, η Ουκρανία προωθεί τις φιλελεύθερες δημοκρατίες και πρέπει να φροντίσουμε να μην επεκταθεί η απολυταρχία του Πούτιν. Σε αυτό το σημείο ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «είναι η μάχη της γενιάς μας». Οι Ουκρανοί έχουν καθορίσει τι σημαίνει γι' αυτούς νίκη, όμως το βέβαιο είναι ότι χρειάζονται εδαφική κυριαρχία στη χώρα τους ώστε να μην έχει διεκδικήσεις ο Πούτιν στο έδαφός τους. Η κυρία Ghani τόνισε ότι «πρέπει να αυξήσουμε τις δεσμεύσεις μας στην Ουκρανία και να μην παρεκκλίνουμε καθόλου επ' αυτών».

Στη συνέχεια, είπε ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χτυπήσουμε αποτελεσματικά τον Πούτιν με κυρώσεις, με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, «να τον χτυπήσουμε εκεί που πονάει», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι αποφάσεις που έχουμε λάβει έχουν κοστίσει στον Πούτιν 400 δισ. στερλίνες, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα σταματήσει τον πόλεμο. Γι'αυτό, είπε, «είναι σημαντικό κι εμείς από την πλευρά μας να συνεχίσουμε να τον χτυπάμε εκεί που πονάει».

Επίσης, τόνισε ότι η Βρετανία μετά το Brexit έχει μία νέα σχέση με την Ευρώπη, ενώ είπε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους εταίρους της και στηρίζει όσο μπορεί την Ουκρανία. «Είναι διαφορετικός ο τρόπος που δουλεύουμε, όμως συνεργαζόμαστε», δήλωσε.

«Η στήριξη στην Ουκρανία στοιχίζει, όμως η επικράτηση του Πούτιν θα κοστίσει πολλά περισσότερα», είπε η Nusrat Ghani και πρόσθεσε ότι ίσως ο πόλεμος να κρατήσει περισσότερο απ' όσο νομίζαμε αρχικά, όμως, όπως είπε, το κόστος είναι μεγάλο και για τη Ρωσία.

Και κατέληξε ότι πρέπει να «δεσμευτούμε για την επανοικοδόμηση της Ουκρανίας», ενώ σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές στη χώρα της, περιορίστηκε να πει ότι «στόχος είναι να υπερασπιστούμε τη φιλελεύθερη δημοκρατία».