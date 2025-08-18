Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές ελέω της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι - Άλμα 6,7% για Novo Nordisk

Το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στην εν εξελίξει συνάντηση των ηγετών στον Λευκό Οίκο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς το βλέμμα των επενδυτών στράφηκε στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και Ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν, προκειμένου να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,08% στις 554,02 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 σημείωσε πτώση 0,28% στις 5.433 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,23% στις 24.02 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,21% στις 9.157 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,50% στις 7.884 μονάδες. Στους περιφερειακούς δείκτες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,03% στις 42.641 μονάδες ενώ στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ 35 σημείωσε πτώση 0,25% στις 15.239 μονάδες.

Στο ταμπλό, άλμα 6,7% σημείωσε η μετοχή της Novo Nordisk στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, αφότου το επιτυχημένο φάρμακο απώλειας βάρους Wegovy έλαβε έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) για τη θεραπεία σοβαρής ηπατικής ασθένειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το φάρμακο έλαβε την έγκριση για τη θεραπεία της στεατοηπατίτιδας που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASH), ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά των μεταβολικών παθήσεων.

Εκτός από τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον θα βρεθούν σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επιπλέον, σύμφωνα με το ABC News, που επικαλείται πηγή με γνώση του προγράμματος, στη συνάντηση θα παραστεί και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ζελένσκι πιθανότατα θα δεχτεί πιέσεις για να συνάψει συμφωνία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο».

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, η οποία δεν τελεσφόρησε. Σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε, η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας.