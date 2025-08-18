Στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες: Στις 20:00 η συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Δείτε LIVE

Ώρα μηδέν για την Ουκρανία. Στον Λευκό Οίκο ισχυροί ηγέτες από ΕΕ, Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία και ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα των κρίσιμων συναντήσεων.

Ώρα μηδέν για την Ουκρανία, καθώς τα βλέμματα όλου του πλανήτη στρέφονται στην Ουάσιγκτον και τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η αιφνίδια κινητοποίηση της ευρωπαϊκής ηγεσίας είναι ενδεικτική της ανησυχίας στην Ευρώπη ότι οι ΗΠΑ έχουν μεταβάλει τη στάση τους, υιοθετώντας μια γραμμή λιγότερο ευνοϊκή προς το Κίεβο, κατά το BBC. Άλλωστε και ο ίδιος ο Τραμπ απέκλεισε να ανακτηθεί η Κριμαία από Κίεβο και να υπάρξει ουκρανική ένταξη στο NATO.

Εκτός από τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκιο έφτασαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο (ώρες Ελλάδος):

19:00 Φτάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

20:00 Υποδοχή Τραμπ σε Βολοντιμίρ Ζελένσκι

20:15Διμερής συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

21:15 Υποδοχή Τραμπ στους Ευρωπαίους ηγέτες

22:00: Συνάντηση Τραμπ-Ευρωπαίων και Ζελένσκι

Δείτε live

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη για πραγματική εκεχειρία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι «κύριος στόχος μας είναι μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και για ολόκληρη την Ευρώπη» και τόνισε πως «δεν πρέπει να περιμένουμε από τον Πούτιν να εγκαταλείψει οικειοθελώς την επιθετικότητα και τις νέες απόπειρες κατάκτησης». «Η πίεση πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να είναι κοινή – από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, και από όλους στον κόσμο που σέβονται το δικαίωμα στη ζωή και τη διεθνή τάξη», σημείωσε.

«Πρέπει να σταματήσουμε τις δολοφονίες και ευχαριστώ τους εταίρους μας που εργάζονται γι’ αυτό και τελικά για μια αξιόπιστη και αξιοπρεπή ειρήνη» πρόσθεσε και αναφέρθηκε επίσης στις συντονισμένες θέσεις που συζήτησε με τους ηγέτες της Γηραιάς Ηπείρου ενόψει της συνάντησής του με τον Τραμπ. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για την εγκαθίδρυση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Χρειαζόμαστε ειρήνη», κατέληξε.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους Κιρ Στάρμερ, Φρίντριχ Μερτς, Εμάνουελ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι και ηγετικές προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και κυρίως το εδαφικό είναι τα δύο «καυτά» θέματα που θα κυριαρχήσουν στις συνομιλίες, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Την έγκριση «ισχυρών» εγγυήσεων ασφαλείας, τύπου «Άρθρου 5» (ΝΑΤΟ), ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης μιας διάταξης που θα προβλέπει συλλογική άμυνα της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει μια ακόμη εισβολή, υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως δήλωσε στο CNN o Αμερικανός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, η ρήτρα στην οποία συμφώνησε η Μόσχα ήταν μια λύση για την επιμονή της Ρωσίας να μην μπορέσει ποτέ η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι οι Ρώσοι είχαν επίσης δεσμευτεί για «νομοθετική κατοχύρωση» μιας υπόσχεσης να μην εισβάλουν στην Ουκρανία ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε οποιοδήποτε μελλοντικό ειρηνευτικό σχέδιο.

Τραμπ: Ξέρω τι κάνω - Έχω διευθετήσει 6 πολέμους

«Είμαι εδώ μονάχα για να σταματήσω (τον πόλεμο), όχι να τον συνεχίσω», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, λίγο πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως «γνωρίζω ακριβώς τι κάνω», ενώ υποστήριξε πως έχει διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες απορρίπτοντας τις όποιες επικρίσεις σε βάρος του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε συγκεκριμένα στο μήνυμά του: «Έχω επιλύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας εξ αυτών μια πιθανή Πυρηνική καταστροφή και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, να μου λένε ότι κάνω λάθος στο ΧΑΟΣ Ρωσίας/Ουκρανίας, ο οποίος είναι ο πόλεμος του Κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου».