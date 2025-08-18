Soho House: Συμφωνία για εξαγορά μεταξύ επενδυτών και διασήμων ύψους 2,7 δισ. δολαρίων

Το Soho House ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Nick Jones και ξεκίνησε ως κλαμπ μόνο για μέλη στο Λονδίνο το 1995, αλλά έκτοτε έχει επεκταθεί σημαντικά με χώρους σε όλο τον κόσμο, όπως στη Νέα Υόρκη, την Μπανγκόκ και τη Ρώμη.

Σε συμφωνία εξαγοράς της Soho House, ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, κατέληξε μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη πολλών ξενοδοχείων μπουτίκ της Νέας Υόρκης, με στόχο να «σώσουν» την εταιρεία που διαχειρίζεται ομώνυμο εμβληματικό κλαμπ.

Σύμφωνα με το CNBC, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη των ξενοδοχείων MCR και πρόεδρο και CEO, Tyler Morse, ο οποίος θα αποκτήσει μερίδιο στη Soho House και θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο. Ωστόσο ο δισεκατομμυριούχος Ron Burkle, εκτελεστικός διευθυντής της Soho House, και η Yucaipa Cos. θα διατηρήσουν τον έλεγχο της πλειοψηφίας, σύμφωνα και με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον Ashton Kutcher θα εισφέρει νέο μετοχικό κεφάλαιο, ενώ ο ηθοποιός που έγινε πρόσφατα επενδυτής και στον τομέα της τεχνολογίας, θα ενταχθεί επίσης στο διοικητικό συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ιστορία του Soho House

Αντί να απευθύνονται σε ανθρώπους που εργάζονται στα οικονομικά ή την πολιτική, οι χώροι απευθύνονται στις δημιουργικές τάξεις - αυτούς που ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη διαφήμιση και τη μουσική. Αποθαρρύνονται τα κοστούμια, οι γραβάτες και η «εταιρική ενδυμασία».

Ο Burkle υπερασπίστηκε την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης μετά την απογοητευτική απόδοση της μετοχής της Soho House, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2021 με 14 δολάρια ανά μετοχή. Μετά την IPO, το Soho House αντιμετώπισε ερωτήματα σχετικά με την εξυπηρέτηση και το κατά πόσο έχασε την μοναδικότητά του με την τόσο γρήγορη εξάπλωση.

Οι μέτοχοι θα λάβουν 9 δολάρια σε μετρητά για κάθε μετοχή, ένα premium 83% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 18 Δεκεμβρίου, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν η Soho House δηλώσει για πρώτη φορά ότι είχε λάβει προσφορά.

Η Soho House διέθετε 46 κλαμπ τον Ιούνιο, φιλοξενώντας περισσότερα από 200.000 μέλη, με επιπλέον 111.000 αιτούντες στη λίστα αναμονής. Η εταιρεία αύξησε τα τέλη σε όλα τα κλαμπ της τον Ιανουάριο. Ένα τυπικό μέλος στο Λονδίνο πληρώνει πλέον 3.450 λίρες Αγγλίας (4.667 δολάρια) ετησίως για να έχει πρόσβαση σε όλα τα σπίτια παγκοσμίως, ενώ στη Νέα Υόρκη είναι 5.850 δολάρια.

Οι νέοι υποψήφιοι πρέπει να παραπέμπονται από υφιστάμενα μέλη και να αντιμετωπίζουν μια αναμονή πριν τους επιτραπεί η ένταξη - αν περάσουν τον έλεγχο.