Πιθανώς από κεραυνό οι φωτιές σε Αρκαδία και Θεσπρωτία - 54 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δύο νέες φωτιές σε δασικές εκτάσεις στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Θεσπρωτία εκδηλώθηκαν τις απογευματινές ώρες σήμερα, πιθανότατα από κεραυνούς.

Η πρώτη εκδηλώθηκε στη θέση Βεδουρίτσα του δήμου Μεγαλόπολης και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κερασοχωρίου του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Και οι δύο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο, από ώρα 18:0 της 17-08-2025 έως 18:00 της 18-08-2025, εκδηλώθηκαν 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, από τις οποίες οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

