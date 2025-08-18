Σε συζητήσεις για μερίδιο 10% στην Intel η κυβέρνηση Τραμπ

Η μετοχή της Intel υποχωρεί 5,5% ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε ενισχυθεί 23%, σημειώνοντας τα καλύτερα εβδομαδιαία κέρδη της από τον Φεβρουάριο.

Σε συζητήσεις για να αποκτήσει μερίδιο περίπου 10% στην Intel βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα που επικαλείται το Bloomberg.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει πιθανή επένδυση στην Intel, η οποία θα περιλαμβάνει τη μετατροπή ορισμένων ή όλων των επιχορηγήσεων της εταιρείας από τον αμερικανικό νόμο Chips and Science Act σε μετοχικό κεφάλαιο, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.

Η Intel πρόκειται να λάβει συνολικά 10,9 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις για εμπορική και στρατιωτική παραγωγή.

Με την τρέχουσα αγοραία αξία της Intel, ένα μερίδιο 10% στην κατασκευάστρια τσιπ θα άξιζε περίπου 10,5 δισ. δολάρια. Το ακριβές μέγεθος του μεριδίου παραμένει αβέβαιο, καθώς και το αν ο Λευκός Οίκος θα επιλέξει να προχωρήσει με το σχέδιο.

Η μετοχή της Intel υποχωρεί 5,5% ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε ενισχυθεί 23%, σημειώνοντας τα καλύτερα εβδομαδιαία κέρδη της από τον Φεβρουάριο.

Τον περασμένο μήνα, σε μια πρωτοφανή κίνηση, το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι θα αποκτήσει ένα μετοχικό μερίδιο 400 εκατ. δολαρίων στην ελάχιστα γνωστή αμερικανική εταιρεία παραγωγής σπάνιων γαιών MP Materials.