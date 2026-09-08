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Λάιεν: Η Ουκρανία μπορεί να αγοράσει συστήματα Patriot από το δάνειο στήριξης της ΕΕ

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Λάιεν: Η Ουκρανία μπορεί να αγοράσει συστήματα Patriot από το δάνειο στήριξης της ΕΕ
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Η Ουκρανία θα μπορέσει να αγοράσει κρίσιμα εξαρτήματα για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot μέσω της επόμενης εκταμίευσης ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,72 δισεκατομμύρια δολάρια) από το δάνειο στήριξης της ΕΕ, δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ουκρανία θα μπορέσει να αγοράσει κρίσιμα εξαρτήματα για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot μέσω της επόμενης εκταμίευσης ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,72 δισεκατομμύρια δολάρια) από το δάνειο στήριξης της ΕΕ, δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούττε, χαιρετίζω τη συμφωνία των κρατών μελών σχετικά με την παρέκκλιση που επιτρέπει στην Ουκρανία να προμηθευτεί προϊόντα ζωτικής σημασίας για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
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