Δ. Όχθη: Δώδεκα χώρες προχωρούν σε κυρώσεις στο εμπόριο με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Βρετανίας και του Καναδά, θα επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, θα «επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών.

«Σήμερα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να επιβάλουν εθνικούς περιορισμούς στο εμπόριο αγαθών με οικισμούς που είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου ή και να υποστηρίξουν ευρωπαϊκούς περιορισμούς με αυτό το σκεπτικό, ή ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο υιοθέτησης τέτοιων περιορισμών ή άλλων μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο X, τονίζεται ότι «ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ συμφώνησαν στην ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης».

«Οι ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Μπαρό ανακοίνωσε επίσης τα μέτρα της Γαλλίας σε αυτό το πλαίσιο, λέγοντας πως το Παρίσι θα ξεκινήσει διαδικασία για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η Γαλλία πρόκειται να τερματίσει το εμπόριό της με τους ισραηλινούς οικισμούς στην Παλαιστίνη, μαζί με 11 άλλες χώρες που έχουν επίσης αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις», έγραψε ο Μπαρό στο X.

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε κατάσταση να εκραγεί - υπάρχει φρενήρης επέκταση των οικισμών, μια έξαρση βίας εναντίον Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους και τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.

Στην δική του ανακοίνωση μέτρων, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Εντ Μίλιμπαντ ανακοίνωσε πως το Λονδίνο θα επιβάλει απαγόρευση εισαγωγής αγαθών από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προσθέτοντας ότι θα εφαρμοστεί επίσης ένα ολοκληρωμένο καθεστώς κυρώσεων.

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει την ανακοίνωση κυρώσεων από δυτικές χώρες

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την ανακοίνωση κυρώσεων από δυτικές χώρες κατά ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, μιλώντας για ένα «σημαντικό βήμα» για να «λογοδοτήσουν» οι ισραηλινές αρχές.

Μετά την ανακοίνωση των δώδεκα χωρών, η παλαιστινιακή προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας «την ταχεία μετατροπή αυτών των θέσεων σε δεσμευτικά μέτρα» για να «διασφαλιστεί ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ