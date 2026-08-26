Νεπάλ: Τουλάχιστον 95 νεκροί από τις πλημμύρες - Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες σε ενότητα

Οι αρχές του Νεπάλ τόνισαν δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή αυτή σήμερα.

Τελευταία ενημέρωση 18:00

Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις πλημμύρες που έπληξαν σήμερα το βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας αυτής.

Το υπουργείο Τουρισμού της χώρας ανακοίνωσε ότι 384 ξένοι αγνοούνται.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Γραφείο τουρισμού, οι αρχές είπαν πως δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες.

Ο πρωθυπουργός Σαχ καλεί τους πολίτες να «παραμείνουν ενωμένοι»

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ κάλεσε σήμερα τους πολίτες στο κράτος των Ιμαλαΐων να «παραμείνουν ενωμένοι» μετά τους καταστροφικούς χειμάρρους λάσπης.

«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ