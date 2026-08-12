Σε ισχύ νέοι κανόνες για την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Κάθε χρόνο, 10 έως 12 εκατομμύρια οχήματα στην Ευρώπη φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αντιμετωπίζονται ως απόβλητα.

Αύριο θα τεθούν σε ισχύ νέοι κανόνες για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συλλογή και την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, με σκοπό την ενίσχυση της κυκλικότητας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και τη στήριξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Κάθε χρόνο, 10 έως 12 εκατομμύρια οχήματα στην Ευρώπη φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αντιμετωπίζονται ως απόβλητα. Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αποτελούν αξιόπιστη πηγή πολύτιμων πρώτων υλών. Έτσι, όταν δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών των οχημάτων, μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντικά προβλήματα και η ευρωπαϊκή οικονομία χάνει εκατομμύρια τόνους υλικών. Με την προώθηση της ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού ή πλαστικών, ο κανονισμός για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα ενισχύσει την ασφάλεια των πόρων της Ευρώπης, θα μειώσει την εξάρτηση από εισαγόμενα παρθένα υλικά, θα στηρίξει τη βιομηχανία και θα μειώσει τα απόβλητα. Θα δημιουργήσει επίσης νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, θα προωθήσει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ παραγωγών, αποσυναρμολογητών και ανακυκλωτών και θα μειώσει τις επιπτώσεις στα απόβλητα και το περιβάλλον.

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες για την αφαίρεση και την αντικατάσταση εξαρτημάτων τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης όσο και στο τέλος του κύκλου ζωής τους, διασφαλίζοντας ευκολότερη αποσυναρμολόγηση των οχημάτων. Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης τους πρώτους υποχρεωτικούς στόχους της Ευρώπης για την περιεκτικότητα των οχημάτων σε ανακυκλωμένο πλαστικό, ώστε να τονωθεί η ζήτηση για ανακυκλωμένα υλικά. Τα μέτρα που ενθαρρύνουν την επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή και την ανακαίνιση θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών. Η ενίσχυση της ευθύνης του παραγωγού θα διασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση της επεξεργασίας αποβλήτων των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και θα προωθήσει την ανακύκλωση υψηλότερης ποιότητας. Επιπλέον, μόνο τα αυτοκίνητα που είναι κατάλληλα για κυκλοφορία θα επιτρέπεται να εξάγονται εκτός της ΕΕ.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την ευημερία και τη βιομηχανική στρατηγική, κ. Stéphane Séjourné, δήλωσε: «Ο κανονισμός για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν αφορά μόνο τα απόβλητα, αφορά την ανθεκτικότητα και το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης. Συμβάλλει στη μείωση των εξαρτήσεών μας από εξωτερικούς προμηθευτές, ενισχύει την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης και διατηρεί στρατηγικούς πόρους εντός της ΕΕ. Αυτό δεν είναι μόνο καλή περιβαλλοντική πολιτική - είναι σκληρή βιομηχανική πολιτική».

Η επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, κα Jessika Roswall, δήλωσε: «Ο νέος κανονισμός για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους θέτει ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για τον τρόπο σχεδιασμού, παραγωγής και ανάκτησης των οχημάτων. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από την ανακύκλωση - πρόκειται για την εξασφάλιση κρίσιμων υλικών και για να καταστήσουμε τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας μας πραγματικά κυκλικό. Κάθε αυτοκίνητο που αποσυναρμολογείται, κάθε τόνος χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού ή πλαστικού που ανακτάται αποτελεί βήμα προς μια πιο ανθεκτική Ευρώπη».