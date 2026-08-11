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Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Τεντόγλου

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Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Τεντόγλου - Συγχαρητήρια Μητσοτάκη
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Με άλμα στα 8.44μ. στην 4η του προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης.

Με άλμα στα 8.44μ. στην 4η του προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.

Ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το 4ο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τα άλματα του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους: 8.27μ., 8.19μ., 8.27μ., 8.44μ.

Μητσοτάκης: «Μόνιμος κάτοικος κορυφής»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του, συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου κάνοντας λόγο για έναν αθλητή που παραμένει «μόνιμος κάτοικος της κορυφής».

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

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tags:
Μίλτος Τεντόγλου
Αθλητισμός
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