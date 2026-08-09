Το περιστατικό προσγείωσης ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου διερευνά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η παροχή εξηγήσεων από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια της Αρχής..

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), στο πλαίσιο των εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της βάσει του ν. 4757/2020, έχει ήδη επιληφθεί του πρόσφατου περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακήνικο της Μήλου, όπως αναφέρουν πηγές της ΑΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ΑΠΑ προβαίνει στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι εφαρμοστέες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η παροχή εξηγήσεων από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια της Αρχής.

Παράλληλα, η ΑΠΑ επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του π.δ. 19/2009, μεταξύ άλλων ως προς τις αερομεταφορές με ελικόπτερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των πτήσεων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία περιοχών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως, ενδεικτικά, οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και λοιπές προστατευόμενες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ