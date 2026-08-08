Τραμπ: «Εθνική ντροπή» η δικαστική απόφαση που μπλοκάρει την κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

Επιτέθηκε στους δικαστές που είχαν διοριστεί απ' τους προέδρους Ομπάμα και Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «εθνική ντροπή» τη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει την κατασκευή μεγαλοπρεπούς αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, αφότου είχε προαναγγείλει πως θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Δύο δικαστές, ο ένας διορισμένος από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και ο άλλος από τον “Κοιμισμένο” Τζο Μπάιντεν, αποφάνθηκαν σε δικαστική απόφαση για την απολύτως απαραίτητη ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ/ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, η οποία περιλαμβάνει και ένα μεγάλο DronePort στην οροφή, ότι “κάθε πρόεδρος είναι ένας προσωρινός ένοικος... του Λευκού Οίκου”.

Δεν είμαστε ένοικοι που πληρώνουν ενοίκιο και πρέπει να κάνουν όλα όσα υποχρεούται να κάνει ένας ενοικιαστής. Είμαστε ΠΡΟΕΔΡΟΙ, εκλεγμένοι από τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και έχουμε πολλά δικαιώματα, μεταξύ άλλων το δικαίωμα να επισκευάζουμε, ανακαινίζουμε, ασφαλίζουμε, προστατεύουμε και καλλωπίζουμε τους χώρους του Λευκού Οίκου, ο οποίος έχει κατασκευαστεί και ανακατασκευαστεί, ανακαινιστεί και ξανανακαινιστεί, επισκευαστεί και, εν ολίγοις, βελτιωθεί, πολλές φορές από το 1792, χωρίς ποτέ να χρειάζεται την άδεια του Κογκρέσου ή οποιουδήποτε άλλου για να γίνει αυτό.

Αυτή η απόφαση, η οποία εκδόθηκε αφού μεγάλο μέρος των εργασιών είχε ήδη ολοκληρωθεί και πληρωθεί, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή.

ΚΑΝΤΕ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!

Ο Πρόεδρος

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Φωτογραφία @AP