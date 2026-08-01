Άλμα κερδών και αύξηση πωλήσεων για την Αφοί Παπαγιάννη Χαλβαδοποιία Ελλάδος

Ισχυρή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών για τη γνωστή εταιρεία από τη Λάρισα με ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά παραδοσιακών προϊόντων με βάση το σουσάμι και με οκτώ δεκαετίες επιχειρηματικής διαδρομής.

Η ικανοποίηση και εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της διασφάλισης της ποιότητας, τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας Αφοί Παπαγιάννη Χαλβαδοποιία Ελλάδος ΑΕ από τη Λάρισα, με οκτώ δεκαετίες επιχειρηματικής διαδρομής.

Γνωστή για τα προϊόντα υπό τα σήματα «Όλυμπος» και «Άλφα» και με ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά παραδοσιακών προϊόντων με βάση το σουσάμι, όπως χαλβάς, ταχίνι, παστέλι και σησαμόσπορο αρτοποιίας, καθώς και μαρμελάδες φρούτων, λουκούμια, μέλι και γλυκόζη, η Αφοί Παπαγιάννη Χαλβαδοποιία Ελλάδος ΑΕ χαράσσει με σύνεση την επόμενη μέρα.

Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας το 2025

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο ΓΕΜΗ, στη χρήση 2025 ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 42.487.969,47 ευρώ, έναντι 41.105.015,28 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στο ποσό των 11.017.368,46 ευρώ από 8.541.985,41 ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη της χρήσης κατέγραψαν σημαντική άνοδο στα επίπεδα των 3.862.557,78 ευρώ έναντι ποσού 2.082.494,11 ευρώ στη χρήση 2024.

Τα λοιπά συνήθη έσοδα διαμορφώθηκαν σε 45.274,98 ευρώ και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας σε 1.539.225,58 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, με τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2025 να ανέρχονται στο ποσό των 13.043.483,06 ευρώ έναντι 10.200.637,12 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Κίνδυνοι και προκλήσεις

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, «η στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022 δημιουργεί αβεβαιότητες με γεωπολιτικές αναφορές. Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις είναι δεδομένες, όμως η έκταση αυτών δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Η εταιρεία δεν έχει σημαντική έκθεση σε Ουκρανία, Ρωσία και τις επηρεαζόμενες με την πολεμική σύγκρουση χώρες, άρα άμεσα δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο που να επηρεάζει τον κύκλο εργασιών της. Ωστόσο, η επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας και στα οικονομικά αποτελέσματα της, από τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα είναι άγνωστη. Ειδικά στην Ευρώπη, οι οικονομίες εισέρχονται σε μία φάση με αυξημένους κινδύνους πληθωριστικών πιέσεων και επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η ένταση και η έκταση αυτών δεν μπορεί να προϋπολογισθεί.

Από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2026 σημειώθηκαν γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και το κόστος των μεταφορικών. Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων. Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν τα μεγέθη της κλειόμενης χρήσης 2025 και οι όποιες πιθανές επιπτώσεις θα εμφανιστούν στην επόμενη χρήση 2026».

Με μακρά ιστορία από 1949

Η εταιρεία Αφοί Παπαγιάννη Χαλβαδοποιία Ελλάδος ΑΕ ιδρύθηκε το 1949 στη Λάρισα ως οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής σουσαμένιου χαλβά.

Η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν ραγδαία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στις καινούργιες εγκαταστάσεις της στο Μελισσοχώρι Λάρισας (από το 1972) και ο κύκλος εργασιών και το προσωπικό της να αυξηθεί σημαντικά.

Οι υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου στο Μελισσοχώρι Λάρισας βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 23.000 τ.μ. Έχουν εμβαδόν 7.300 τ.μ. και περιλαμβάνουν χώρο παραγωγής (3.800 τ.μ), αποθήκες (2.300 τ.μ.), γραφεία (240 τ.μ.), βοηθητικούς χώρους (800 τ.μ.) και λεβητοστάσια (160 τ.μ.).

Σήμερα η εταιρεία παράγει ποικιλία παραδοσιακών προϊόντων με βάση το σουσάμι: χαλβά, ταχίνι, παστέλι και σησαμόσπορο αρτοποιίας, καθώς και μια σειρά από μαρμελάδες φρούτων, λουκούμια, μέλι και γλυκόζη.

Τα προϊόντα της με τα ονόματα «Όλυμπος» και «Άλφα» κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα, από μικρά καταστήματα έως τις μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ. Διαθέτει επίσης και προϊόντα για επαγγελματική χρήση και catering, ενώ αρκετά από τα προϊόντα της κυκλοφορούν και με ιδιωτικές ετικέτες.

Οι εξαγωγές της εταιρείας κυμαίνονται στο 50% των συνολικών πωλήσεων, με τους μεγαλύτερους πελάτες να βρίσκονται στην Αγγλία, τη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

