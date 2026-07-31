Παίρνει φόρα λίγο πριν το φίνις η Wall Street

Σαφή ανοδική πορεία ακολουθούν λίγο πριν το φίνις των συναλλαγών οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές «ξεπέρασαν» την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και η μετοχή της Amazon καλπάζει.

Σαφή ανοδική πορεία ακολουθούν λίγο πριν το φίνις των συναλλαγών οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές «ξεπέρασαν» την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και η μετοχή της Amazon καλπάζει.

Ο Dow Jones κερδίζει 347 μονάδες ή 0,7%. Ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,9%, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται 0,7%.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του Δημοσίου εκτοξεύτηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007 αυτή την εβδομάδα. Αυτή την ώρα κινείται γύρω στο 5,26%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου βρέθηκε πάνω από το 4,7%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς οι επενδυτές έχασαν την πίστη τους στη δέσμευση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, να περιορίσει τον πληθωρισμό, οδηγώντας τις αποδόσεις σε άνοδο. Ενώ ο Γουόρς άφησε να εννοηθεί ότι είναι αφοσιωμένος στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, είπε αυτή την εβδομάδα: «Δεν έχουμε μαγικό ραβδί».

«Καθώς [η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου] κινείται προς το 5%, το 5% είναι ίσως ένα επίπεδο που θα προκαλέσει άγχος για το κλίμα και πίεση στις αποτιμήσεις», δήλωσε στο CNBC ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στην US Bancorp Asset Management. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή είναι «μια αγορά γεμάτη αγωνία και ευκαιρίες».

«Από τη μία πλευρά, υπάρχουν πολλά που μας αρέσουν στο περιβάλλον της αγοράς. Ο πληθωρισμός είναι σχετικά σταθερός, τα επιτόκια είναι συγκρατημένα και τα κέρδη είναι ισχυρά», δήλωσε ο Sandven. «Αντίθετα, έχουμε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που συνεχίζεται, και αυτό ωθεί τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, κάτι που φυσικά είναι πληθωριστικό».

Τα κέρδη των εταιρειών hyperscaler και άλλων εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη επηρέασαν επίσης το επενδυτικό κλίμα.

Η Amazon καταγράφει άνοδο 15% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα εσόδων του δεύτερου τριμήνου. Τα αποτελέσματα, τα οποία βοηθήθηκαν από την ισχύ της επιχείρησης cloud-computing, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Apple, αντίθετα, χάνει πάνω από 9%. Τα έσοδα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους ξεπέρασαν τις προσδοκίες, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων iPhone κατά 22%, αν και η υστέρηση στα έσοδα από υπηρεσίες ώθησε τη μετοχή της σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το iShares Semiconductor ETF (SOXX) σημειώνει άνοδο άνω του 1%, με πρωταγωνίστριες τις μετοχές των Micron και AMD. Τα κέρδη έρχονται να προστεθούν στο +8,5% του ETF την Πέμπτη -το μεγαλύτερο ποσοστό από τις 9 Απριλίου 2025.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν μετά το ισχυρό ράλι της Πέμπτης με οδηγό τη Microsoft η οποία σημείωσε άνοδο 16%, αφού ο γίγαντας λογισμικού κατέγραψε ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη του cloud Azure. Η ανάκαμψη ήρθε μετά από μια έντονη συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν ο Dow Jones υποχώρησε περισσότερο από 1.100 μονάδες, η χειρότερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις της εβδομάδας, οι κύριοι μέσοι όροι παρέμειναν σε τροχιά για να τερματίσουν υψηλότερα. Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο περίπου 0,9% για την εβδομάδα, μαζί με τον S&P 500. Ο Nasdaq Composite κερδίζει περίπου 1,2%.

Ωστόσο, ο S&P 500 και ο Nasdaq οδεύουν προς μηνιαίες απώλειες, ενώ ο Dow Jones σημειώνει οριακή άνοδο τον Ιούλιο.