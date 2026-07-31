Ιταλία: Αναστέλλει τη συμφωνία Σένγκεν για την Ισπανία

Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, λόγω της μαζικής εισόδου παράτυπων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, λόγω της μαζικής εισόδου παράτυπων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η Ιταλία δεν έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία, αλλά το μέτρο - το οποίο θα εξοργίσει τη Μαδρίτη - θα επηρεάσει όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο μεταξύ των δύο χωρών, καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο διαβατηρίων.

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε ότι συμφώνησε επίσης με το Παρίσι να ενισχύσει τους ελέγχους κατά μήκος των χερσαίων συνόρων Γαλλίας-Ιταλίας, ώστε να αποτραπεί η διέλευση παράτυπων μεταναστών.

Οι επικριτές της Μελόνι έκαναν λόγο για μέτρο «συμβολικού χαρακτήρα», που απευθύνεται στο ιταλικό πολιτικό ακροατήριο, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι μετανάστες στη Θέουτα σκόπευαν να κατευθυνθούν προς την Ιταλία.

Ο συνασπισμός του οποίου ηγείται η Μελόνι ανήλθε την εξουσία το 2022 υποσχόμενος να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση. Το τελευταίο διάστημα, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με ισχυρές πιέσεις από ένα νέο ακροδεξιό κόμμα με επικεφαλής τον στρατηγό ε.α. Ρομπέρτο Βανάτσι, του οποίου η αντιμεταναστευτική ρητορική βρίσκει απήχηση σε αρκετούς ψηφοφόρους.

Η κεντροαριστερά καταλογίζει λαϊκισμό στην κυβέρνηση Μελόνι. «Πρόκειται για μια καθαρά δημαγωγική πρόταση» που προορίζεται «για εσωτερική κατανάλωση και για να ανταγωνιστεί τον Βανάτσι, χωρίς να λύνει τίποτα απολύτως», δήλωσε ο Πιέρο ντε Λούκα, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ