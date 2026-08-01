Τουρισμός

Σαμοθράκη: Βουτώντας στις παραδεισένιες βάθρες

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Σαμοθράκη: Βουτώντας στις παραδεισένιες βάθρες
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Στη Σαμοθράκη οι πιο ωραίες βουτιές γίνονται στις περίφημες βάθρες, τις μικρές φυσικές πισίνες με τα κρυστάλλινα δροσερά νερά.

Αν αναζητάτε δροσιά, μπόλικο πράσινο και βουτιές σε... καταρράκτες, τότε η Σαμοθράκη στο Βόρειο Αιγαίο είναι ο προορισμός σας. Μυστηριακό, καταπράσινο και γεμάτο τρεχούμενα νερά, αυτό το νησί βγάζει μια ξεχωριστή ενέργεια που την καταλαβαίνεις από το πρώτο λεπτό.

Εδώ, οι πιο ωραίες και αναζωογονητικές βουτιές γίνονται στις περίφημες βάθρες, τις μαγευτικές φυσικές πισίνες που μαγνητίζουν τους ταξιδιώτες με την άγρια ομορφιά τους. Το κολύμπι στα νερά τους είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

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