Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent - Ξεπέρασαν το +20% τα μηνιαία κέρδη

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι αναφορές ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή στα Στενά του Ορμούζ έκαναν τους traders να επανεκτιμήσουν τις ροές πλοίων μέσω της βασικής πλωτής οδού.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι αναφορές ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή στα Στενά του Ορμούζ έκαναν τους traders να επανεκτιμήσουν τις ροές πλοίων μέσω της βασικής πλωτής οδού.

Τα futures του Brent ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 1%, στα 90,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 1% στα 84,67 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές υποχώρησαν πάνω από 5% για την εβδομάδα μετά το selloff που τροφοδότησαν τη Δευτέρα οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Για τον Ιούλιο, το Brent και το WTI έκλεισαν με άνοδο 24%, το υψηλότερο μηνιαίο κέρδος τους από τον Μάρτιο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλοια από το να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ τέσσερα άλλα άλλα άλλαξαν πορεία, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ωστόσο, δύο πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου εξήλθαν από το Ορμούζ την Παρασκευή, αν και η κυκλοφορία μέσω της πλωτής οδού παρέμεινε αραιή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων Kpler.

Ο πόλεμος του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου έχει μειώσει απότομα την κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ, το οποίο προηγουμένως μετέφερε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαταράσσοντας την παραγωγή στη Μέση Ανατολή. Οι νέες εντάσεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έβαλαν φρένο σε μία εύθραυστη παύση που είχαν συμφωνήσει τα δύο μέρη. Την ίδια ώρα, οι Χούθι στην Υεμένη βάζουν δύσκολα στην ναυτιλία και στα πλοία που διασχίζουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, δημιουργώντας ένα δεύτερο σημείο συμφόρησης για τις ροές πετρελαίου.

«Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους διατηρούν σταθερά το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου κοντά σε σημεία συμφόρησης όπως τα Στενά του Ορμούζ. Η εγχώρια προσφορά ενισχύει επίσης την κίνηση, με τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ... να έχουν μειωθεί σε πολυετή χαμηλά», έγραψε σε σημείωμα η ερευνητική εταιρεία Gelber & Associates.

Το σημείωμα αναφερόταν σε στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) που έδειχναν ότι τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα χαμηλότερα επίπεδά τους από το 2018.

«Η αγορά σταμάτησε να διαπραγματεύεται τον πόλεμο και άρχισε να διαπραγματεύεται τα δεδομένα ναυτιλίας», δήλωσε ο Ole Hvalbye, αναλυτής αγοράς στην SEB Research.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση του στενού συνεχίζονται, σύμφωνα με το Ιρανικό Εργατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρά το γεγονός ότι το Ιράν απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή διαχείριση της πλωτής οδού.

Την ίδια ώρα οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν και σε άλλα σημεία του πλανήτη, καθώς επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτας της Αιγύπτου, θέτοντας μια νέα απειλή για τη ναυτιλία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, μιας από τις τελευταίες μεγάλες οδούς εξαγωγής που είναι διαθέσιμες στο σαουδαραβικό πετρέλαιο εν μέσω του επεκτεινόμενου πολέμου με το Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι επιδιώκει να ηγηθεί ενός συνασπισμού για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας στο στενό Bab el-Mandeb, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Επίσης, ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Βόλγκογκραντ της Ρωσίας τη νύχτα της Παρασκευής, προκαλώντας πυρκαγιά στην εγκατάσταση.