Η αγορά διάλεξε: Alphabet, Amazon και Microsoft πρόσθεσαν 1,5 τρισ. δολάρια

Η Wall Street διαλέγει πλέον τους νικητές της AI. Ποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια και ποιοι πληρώνουν το τίμημα.

Η εποχή που η Wall Street επιβράβευε συλλήβδην κάθε μεγάλη επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πως έχει περάσει. Τα αποτελέσματα των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων έδειξαν ότι οι επενδυτές δεν αντιμετωπίζουν πλέον όλες τις στρατηγικές AI με τον ίδιο ενθουσιασμό, επιβραβεύοντας όσες εταιρείες αποδεικνύουν ότι οι τεράστιες επενδύσεις αρχίζουν να μεταφράζονται σε πραγματική ζήτηση και έσοδα.

Μέσα σε λίγες ημέρες, σχεδόν 2 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μετακινήθηκαν προς ή μακριά από τις έξι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας που ανακοίνωσαν αποτελέσματα, αποτυπώνοντας τη νέα διάκριση ανάμεσα στους «νικητές» και τους «χαμένους» της κούρσας της AI.

Στους μεγάλους κερδισμένους βρέθηκαν οι τρεις κορυφαίοι hyperscalers, η Microsoft, η Amazon και η Alphabet, οι οποίες παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη στις δραστηριότητες cloud και ταυτόχρονα επιβεβαίωσαν ή αύξησαν τα επενδυτικά τους σχέδια για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Microsoft ήταν ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής της εβδομάδας, προσθέτοντας περισσότερα από 600 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία. Amazon και Alphabet ακολούθησαν με κέρδη άνω των 400 δισ. δολαρίων η καθεμία, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες cloud αποτελεί πλέον ένδειξη πως οι πολυετείς επενδύσεις στην AI αρχίζουν να αποδίδουν.

Η AWS δικαιώνει τις επενδύσεις

Καθοριστικό ρόλο στην εικόνα της Amazon έπαιξαν οι επιδόσεις της Amazon Web Services (AWS), τα έσοδα της οποίας αυξήθηκαν κατά 37% το δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2021.

Η αγορά παρακολουθεί στενά την AWS, καθώς αποτελεί τον βασικό αποδέκτη των επενδύσεων της Amazon στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα ισχυρά αποτελέσματα οδήγησαν τη διοίκηση να αυξήσει τον στόχο για τις φετινές κεφαλαιουχικές δαπάνες στα 220 δισ. δολάρια, από προηγούμενη πρόβλεψη για 200 δισ. δολάρια, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών AI.

Η μετοχή της Amazon εκτινάχθηκε περισσότερο από 15% μετά τις ανακοινώσεις.

Apple, Meta και Tesla στο «κόκκινο»

Στον αντίποδα, η αγορά τιμώρησε εταιρείες που δεν κατάφεραν να πείσουν ότι οι επενδύσεις τους θα μεταφραστούν σύντομα σε κερδοφορία.

Η Meta έχασε περίπου 85 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στη στρατηγική της στην AI.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις για την Apple, η οποία είδε την κεφαλαιοποίησή της να μειώνεται κατά περισσότερα από 350 δισ. δολάρια, με τη μετοχή να υποχωρεί πάνω από 7%.

Παρότι τα οικονομικά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η εταιρεία προχώρησε σε συντηρητικές προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο, κάνοντας λόγο για περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα και σοβαρές ελλείψεις σε μνήμες, βασικό εξάρτημα για τις συσκευές της. Οι πιέσεις αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών σε Mac και iPad, ενώ η αγορά αναμένει αντίστοιχες ανατιμήσεις και στα νέα iPhone.

Απώλειες κατέγραψε και η Tesla, καθώς ανακοίνωσε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές και προανήγγειλε ακόμη υψηλότερες επενδύσεις, γεγονός που αφαίρεσε περίπου 7 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι πλέον η ζήτηση

Σύμφωνα με τον Jason Greenberg, συνδιευθυντή του τμήματος τεχνολογίας, media και τηλεπικοινωνιών της Jefferies, οι συνολικές δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών για την τεχνητή νοημοσύνη κινούνται πλέον προς τα 800 δισ. δολάρια μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Όπως σημειώνει, οι επενδυτές δεν αμφισβητούν πλέον ότι υπάρχει πραγματική ζήτηση για εφαρμογές AI, ούτε ότι η αγορά χρειάζεται ολοένα περισσότερα chips, data centers και υπολογιστική ισχύ. Το κρίσιμο ερώτημα έχει μετατοπιστεί αλλού: αν αυτή η ζήτηση θα αποδειχθεί αρκετά κερδοφόρα ώστε να δικαιολογήσει το πρωτοφανές επενδυτικό κύμα που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.

Η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δείχνει ότι η Wall Street δεν ανταμείβει πλέον απλώς τις μεγάλες δαπάνες στην AI, αλλά ζητά πλέον απτές αποδείξεις ότι τα δισεκατομμύρια που επενδύονται μπορούν να μετατραπούν σε βιώσιμη ανάπτυξη και υψηλότερη κερδοφορία.