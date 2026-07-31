Dimand: Συμφωνία με ΔΕΔΔΗΕ για πώληση ακινήτου στον Ελαιώνα έναντι 134,7 εκατ. ευρώ

H 100% θυγατρική της DIMAND, "IQ Athens Μ.Α.Ε.", υπέγραψε στις 30 Ιουλίου 2026 συμβόλαιο πώλησης ακινήτου προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έναντι τιμήματος 134,7 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Σε ένα σημαντικό, διπλό deal προχώρησε η Dimand καθώς υπέγραψε συμβόλαια πώλησης και απόκτησης ακινήτων με τον ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που είχε πραγματοποιήσει η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι συναλλαγές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουλίου 2026, αφορούν αφενός την πώληση ακινήτου στον Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, όπου αναπτύσσεται νέο συγκρότημα γραφείων της ΔΕΔΔΗΕ, και αφετέρου την απόκτηση υφιστάμενων ακινήτων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στον Δήμο Περιστερίου από θυγατρικές της DIMAND.

Ειδικότερα, η 100% θυγατρική της DIMAND, "IQ Athens Μ.Α.Ε.", υπέγραψε στις 30 Ιουλίου 2026 συμβόλαιο πώλησης ακινήτου προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έναντι τιμήματος 134,7 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή του Ελαιώνα, στον Δήμο Αθηναίων, επί των οδών Ιεράς Οδού 87-93, Αγίου Πολυκάρπου 92 και Χαρτεργατών. Πρόκειται για κάθετη ιδιοκτησία σε οικοπεδική έκταση 32.381 τ.μ., στην οποία ανεγείρεται νέο συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας 37.530 τ.μ.

Το νέο κτιριακό συγκρότημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση εντός του 2028, ενώ προβλέπεται να πιστοποιηθεί κατά LEED Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα U.S. Green Building Council.

Παράλληλα, η θυγατρική της DIMAND "ΤΕΡΡΑ ΑΘΕΝΑ Μ.Α.Ε." προχώρησε στην απόκτηση ακινήτων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Δήμο Περιστερίου.

Η συναλλαγή αφορά κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 19.004 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισού 62 και στις οδούς Λογοθέτου και Οικονομίδου, καθώς και δύο όμορα και λειτουργικά συνδεδεμένα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 675 τ.μ. επί της οδού Οικονομίδου 31.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των ακινήτων ανέρχεται σε 23,6 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμού ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, με τη σχετική τραπεζική χρηματοδότηση να έχει ήδη εξασφαλιστεί από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας και του ομίλου, τα ακίνητα στο Περιστέρι προορίζονται για εκμετάλλευση μετά την ανακατασκευή τους.

Η DIMAND σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές αποτελούν σημαντικές κινήσεις για τον όμιλο και αναμένεται να συμβάλουν θετικά στα οικονομικά του αποτελέσματα.