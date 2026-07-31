Πορτογαλία: Ενισχύονται οι έλεγχοι στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

«Υπάρχουν λόγοι να ενισχύσουμε την παρουσία των δυνάμεων της τάξης στον έλεγχο των συνόρων» και ιδίως στη νότια Πορτογαλία, είπε ο Μοντενέγκρο.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός έκανε αυτήν τη δήλωση με αφορμή την εισροή περίπου 60.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική, τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασαν παράνομα τα σύνορα με το Μαρόκο.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να λάβουμε μέτρα όπως είναι η αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν», σχολίασε ωστόσο ο Μοντενέγκρο. «Η κατάσταση είναι σοβαρή όμως υπάρχουν μηχανισμοί για να την αποκαταστήσουμε με ελεγχόμενους τρόπους».

Η πορτογαλική κυβέρνηση ανέφερε λίγο νωρίτερα ότι οι δυνάμεις της τάξης θα δρουν «σε συντονισμό» με τις αντίστοιχες ισπανικές υπηρεσίες.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ακροδεξιού κόμματος Chega ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση για επαναφορά των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Πορτογαλίας με την Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ