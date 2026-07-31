Θετικό κλείσιμο στην Wall Street με χείρα βοηθείας από την Amazon

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων δεν πτόησε τους επενδυτές που οδήγησαν υψηλότερα τους δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, «ψαλιδίζοντας» λίγο τις απώλειες του μήνα.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων δεν πτόησε τους επενδυτές που οδήγησαν υψηλότερα τους δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, «ψαλιδίζοντας» τις απώλειες του μήνα.

Ο Dow Jones κέρδισε 277 μονάδες ή 0,5%, κλείνοντας στις 52.485 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 01%, στις 25.373 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,7%, στις 7.489 μονάδες. Ο δείκτης των 7 εταιρειών τεχνολογίας υψηλής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 3,2%, με την άνοδο της Amazon να αντισταθμίζει την πτώση της Apple.

Αυτή την εβδομάδα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του Δημοσίου εκτοξεύτηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007 αυτή την εβδομάδα, ενώ τώρα έχει επιστέψει πέριξ του 5,26%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου βρέθηκε να κινείται πάνω από το 4,7%, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς οι επενδυτές έχασαν την πίστη τους στη δέσμευση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, να επιβραδύνει τον πληθωρισμό, οδηγώντας τις αποδόσεις σε άνοδο. Ενώ ο Γουόρς άφησε να εννοηθεί ότι είναι αφοσιωμένος στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, είπε χαρακτηριστικά αυτή την εβδομάδα: «Δεν έχουμε μαγικό ραβδί».

«Καθώς [η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου] κινείται προς το 5%, το 5% είναι ίσως ένα επίπεδο που θα προκαλέσει άγχος για το κλίμα και πίεση στις αποτιμήσεις», δήλωσε στο CNBC ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στην US Bancorp Asset Management. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή είναι «μια αγορά γεμάτη αγωνία και ευκαιρίες».

«Από τη μία πλευρά, υπάρχουν πολλά που μας αρέσουν στο περιβάλλον της αγοράς. Ο πληθωρισμός είναι σχετικά σταθερός, τα επιτόκια είναι συγκρατημένα και τα κέρδη είναι ισχυρά», δήλωσε ο Sandven. «Αντίθετα, έχουμε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που συνεχίζεται, και αυτό ωθεί τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, κάτι που φυσικά είναι πληθωριστικό».

Καθησυχάζει η Amazon

Τα κέρδη των εταιρειών hyperscaler και άλλων ονομάτων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη επηρέασαν επίσης το επενδυτικό κλίμα, αφού άμβλυναν τις ανησυχίες πως οι επενδύσεις σε υποδομές ΑΙ ίσως αργούν να αποδώσουν.

Η Amazon έκανε άλμα 15% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο. Τα μεγέθη, τα οποία βρήκαν στήριξη στην ευρωστία της μονάδας του cloud-computing, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Apple, αντίθετα, έχασε πάνω από 9%. Τα έσοδα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο χρήσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων iPhone κατά 22%, αλλά η υστέρηση στα έσοδα από υπηρεσίες ώθησε τη μετοχή της σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το iShares Semiconductor ETF (SOXX) σημείωσε κέρδη άνω του 1%, με πρωταγωνίστριες τις μετοχές των Micron και AMD. Τα κέρδη έρχονται να προστεθούν στο +8,5% του ETF την Πέμπτη -το μεγαλύτερο ποσοστό από τις 9 Απριλίου 2025.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν μετά το ισχυρό ράλι της Πέμπτης με οδηγό τη Microsoft η οποία σημείωσε άνοδο 16%, αφού ο γίγαντας λογισμικού κατέγραψε ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη του cloud Azure. Η ανάκαμψη ήρθε μετά από μια έντονη συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν ο Dow Jones υποχώρησε περισσότερο από 1.100 μονάδες, η χειρότερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025.