Γαλλία – πυρκαγιά στη Ζιρόντ: Σχεδόν 200.000 εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι, από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε απόψε η νομάρχης της Ζιρόντ.

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι, από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε απόψε η νομάρχης της Ζιρόντ.

Εξηγώντας πως επιβεβαιώνεται η πρόοδος στην επιχείρηση πυρόσβεσης, η νομάρχης Σοφί Μπροκά δήλωσε πως «συνολικά 198.000 από τους 220.000 εκτοπισμένους κατοίκους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους».

Τέσσερις δήμοι παραμένουν έρημοι: το Σομός, απ’ όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, και οι Λε Τεμπλ, Λε Πορζ και Λεζ-Καπ-Φερέ.

Ο Μαρκ Βερμουλέν, επικεφαλής της Πυροσβεστικής στη Ζιρόντ, τόνισε πως απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά χαρακτηρίζεται «οριοθετημένη». «Έχουμε να διαχειριστούμε περίμετρο 240 χιλιομέτρων. Για αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προτού δηλώσουμε ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Κάθε ώρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά…», είπε και υπενθύμισε πως «όταν λέμε ότι μια πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει. Σημαίνει πως δεν εξαπλώνεται περαιτέρω, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα εστίες στο εσωτερικό».

Η δασική πυρκαγιά - η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949 - έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ