«Ανακαινίζω»: Πόσες βεβαιώσεις επιλεξιμότητας υποβλήθηκαν για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Ανοικτή έως 31/8 η πλατφόρμα

Ήδη έχουν εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και οι υπόλοιπες 7.000 αφορούν κλειστά σπίτια.

Ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου παραμένει η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω» για τα κλειστά ακίνητα, ενώ ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας σε ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, έχουν ήδη εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 7.000 κλειστά σπίτια.

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ, με το κράτος να καλύπτει από 75% έως και 95% του κόστους ανακαίνισης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού. Υψηλότερη επιδότηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα διευρύνθηκαν τα κριτήρια ιδιοκτησίας, καθώς πλέον μπορούν να ενταχθούν και περιπτώσεις όπου κάποιος έχει μικρότερο ποσοστό συνιδιοκτησίας. «Μπορεί μια οικογένεια να έχει ένα ακίνητο που έχει περάσει σε πέντε εγγόνια και ένας από αυτούς να θέλει να το ανακαινίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Σε μια προσπάθεια να διευρύνει τον αριθμό των κλειστών ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν στη δράση, η κυβέρνηση:

μείωσε το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από πενήντα τοις εκατό (50%) σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της Δράσης

αύξησε κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης (σε 100 kWh) για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

Στις κλειστές κατοικίες θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 kWh συνολικά, για τα έτη 2024 και 2025 (όριο κατανάλωσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο περίπου με το 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικιών στην Ελλάδα για τη διετία), βάσει των καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση, βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, αναγόμενο αναλογικά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων χρηματοδότησης είναι το ακίνητο να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο, να διαθέτει χρήση κατοικίας και οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό στοιχείο.

Η επιφάνεια των κύριων χώρων δε θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να φτάνει έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Η επιχορήγηση μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να φτάσει έως το 95% και έως τις 36.000 ευρώ, με πρόσθετες προσαυξήσεις για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και περιοχών.