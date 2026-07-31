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Συντριβή μαχητικού F-35 κοντά σε στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια

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Συντριβή μαχητικού F-35 κοντά σε στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια
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Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη σήμερα κοντά σε στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια.

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη σήμερα κοντά σε στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια.

Εκπρόσωπος Τύπου της αεροπορικής βάσης Μίραμαρ διευκρίνισε πως πρόκειται για ένα F-35 Bravo του Σώματος Πεζοναυτών. Ανέφερε πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Εντοπίστηκε από ομάδα διάσωσης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από αμερικανικά δίκτυα δείχνουν μια στήλη καπνού να υψώνεται από τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Η βάση Μίραμαρ είναι παγκοσμίως γνωστή ως πεδίο εκπαίδευσης για επίλεκτους πιλότους και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την ταινία «Top Gun» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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