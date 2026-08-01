Πόρτο Γερμενό: Κάηκαν σπίτια - Σταμάτησαν τα εναέρια μέσα λόγω θυελλωδών ανέμων

Με πλωτά του Λιμενικού Σώματος η απομάκρυνση κατοίκων. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:46

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πόρτο Γερμενό. Λίγο μετά τις 6 το πρωί του Σαββάτου σηκώθηκαν τουλάχιστον εννέα αεροσκάφη Canadair και τέσσερα ελικόπτερα. Ωστόσο, δύο ώρες αργότερα, οι από αέρος πυρόσβεση σταμάτησε λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στην περιοχή υπάρχουν δύο μέτωπα, αφού και απέναντι από το Πόρτο Γερμενό, στον Μύτικα. Οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα. Περίπου στις 4 και μισή τα ξημερώματα εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι εκκενώθηκαν προληπτικά.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας πλωτά σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυνση 12 ατόμων από το Πόρτο Γερμενό τα οποία μεταφέρονται στο Αλεποχώρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική συνολικά απομακρύνθηκαν χθες 254 άτομα. Δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, και 92 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εναέριες ρίψεις νερού 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα- πριν σταματήσουν τις ρίψεις- με το ένα από αυτά τα τελευταία να χειρίζεται τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες και σήμερα, καθώς στην Αττική και στην Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς («κατηγορία 5»), ενώ πολλές άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4, με άλλα λόγια υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Τεράστια καταστροφή

Οι φλόγες κατά τη διάρκεια τη νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό του Πόρτο Γερμενό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες, αν και ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί. Ένα πυροσβεστικό όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Ελπίδα όλων να κοπάσουν οι άνεμοι που έδωσαν πλεονέκτημα στις φλόγες, δυσχεραίνοντας την υδροληψία και προκαλώντας αναταράξεις στα εναέρια. «Ενώ οι άνεμοι ήταν βορειοανατολικοί η πυρκαγιά έφτιαξε δικό της κλίμα με αποτέλεσμα να εξελίσσεται και στην ουρά της όπως το συμπαγές μέτωπο της Βοιωτίας», ανέφερε , μιλώντας στο ΕΡΤnews o πρόεδρος της Ένωσης αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Με πληροφορίες από ertnews, skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

