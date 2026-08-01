Καύσιμα: Ξεκινά από σήμερα η νέα επιδότηση στο ντίζελ - Πώς επηρεάζει τουρισμό, μεταφορές και νησιά

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ η νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με συνολική ελάφρυνση έως 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το πραγματικό όφελος θα εξαρτηθεί και από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Από σήμερα, 1η Αυγούστου, τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μειώνοντας κατά 10 λεπτά ανά λίτρο το κόστος του diesel για έναν μήνα. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις των υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου στο κόστος μεταφορών και, κατ’ επέκταση, στην αγορά.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αυξημένη ζήτηση καυσίμων λόγω των θερινών μετακινήσεων συμπίπτει με τις ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα οχήματα, καθώς και να συγκρατηθούν οι επιβαρύνσεις που μεταφέρονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η μείωση περνά απευθείας στην τιμή της αντλίας, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους καταναλωτές, ενώ η εφαρμογή του μέτρου τον Αύγουστο, μήνα αυξημένης τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας, εκτιμάται ότι θα περιορίσει μέρος του λειτουργικού κόστους για επιχειρήσεις που βασίζονται καθημερινά στις οδικές μεταφορές, από τις μεταφορικές εταιρείες και τα logistics έως την εστίαση και τη φιλοξενία.

Πώς η επιδότηση στο diesel μπορεί να περάσει στην πραγματική οικονομία

Το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί το βασικό καύσιμο για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, τις εταιρείες logistics, τα φορτηγά τροφοδοσίας, τα τουριστικά λεωφορεία, τα επαγγελματικά van και μεγάλο μέρος των εταιρικών στόλων που εξυπηρετούν καθημερινά την αγορά. Οι οδικές μεταφορές αποτελούν το κυρίαρχο μέσο διακίνησης εμπορευμάτων στην Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε μεταβολή στο κόστος του diesel επηρεάζει άμεσα το λειτουργικό κόστος ενός μεγάλου τμήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τον λόγο αυτό, η επίδραση της επιδότησης δεν περιορίζεται στους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η επιδότηση ενεργοποιείται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, όταν οι μεταφορές εμπορευμάτων και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνονται σημαντικά. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, σούπερ μάρκετ και καταστήματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς χρειάζονται καθημερινό ανεφοδιασμό με τρόφιμα, ποτά, αναλώσιμα και κάθε είδους προμήθειες, οι οποίες μεταφέρονται σχεδόν αποκλειστικά με πετρελαιοκίνητα φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα.

Αντίστοιχα, οι μεταφορικές εταιρείες και οι επιχειρήσεις logistics που πραγματοποιούν καθημερινά δρομολόγια σε όλη τη χώρα καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες diesel. Για έναν στόλο δεκάδων φορτηγών ή βαν που διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα ημερησίως, ακόμη και μια μείωση λίγων λεπτών ανά λίτρο μπορεί να μεταφραστεί σε σημαντική εξοικονόμηση στο συνολικό μηνιαίο κόστος καυσίμων, περιορίζοντας μέρος των λειτουργικών δαπανών.

Το αποτύπωμα σε τουρισμό και νησιά

Η επίδραση του μέτρου αναμένεται να είναι πιο εμφανής στις νησιωτικές περιοχές, όπου το μεταφορικό κόστος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Η τροφοδοσία προορισμών όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος, η Κέρκυρα ή η Ζάκυνθος προϋποθέτει καθημερινές μεταφορές προϊόντων από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα λιμάνια και στη συνέχεια διανομή μέσα στα ίδια τα νησιά με πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Το όφελος δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις μεταφορών. Η μείωση του κόστους καυσίμου μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση μέρους του κόστους ανεφοδιασμού για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης, αλλά και για το λιανεμπόριο που εξυπηρετεί εκατομμύρια επισκέπτες κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Αντίστοιχα, στις ηπειρωτικές τουριστικές περιοχές, όπως η Χαλκιδική, η Πελοπόννησος, η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα, εκατοντάδες τουριστικά λεωφορεία πραγματοποιούν καθημερινά εκδρομές, ενώ φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα εξυπηρετούν τη συνεχή τροφοδοσία των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η συνολική επίδραση του μέτρου θα εξαρτηθεί και από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες. Εάν συνεχιστούν οι ανοδικές πιέσεις στο Brent και αυξηθούν οι χονδρικές τιμές, μέρος της επιδότησης ενδέχεται να απορροφηθεί από τις νέες ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα η τελική μείωση που θα δουν οι καταναλωτές στην αντλία να είναι μικρότερη από τη θεωρητική έκπτωση των 15 λεπτών ανά λίτρο.