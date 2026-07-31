Δύσκολη μάχη στη Βοιωτία για την πυροσβεστική

Δραματικές διαστάσεις έλαβε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και να οδηγούν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών δια θαλάσσης.

(upd 23:41) Δραματικές διαστάσεις έλαβε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και να οδηγούν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών δια θαλάσσης. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Ξηρονομή, Καλαμάκι, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γερμένο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς.

Στην περιοχή μεταξύ Δομβραίνας και Αγίου Νικολάου, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν εξασθενήσει, γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι φλόγες κινούνται πλέον προς ήδη καμένες εκτάσεις, μειώνοντας τον άμεσο κίνδυνο για τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου.

Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν να αναχαιτίσουν τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν από τον οικισμό, αποτρέποντας την είσοδό της στην κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για την εκκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλυκών, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Παρά τη σχετική ύφεση στο συγκεκριμένο μέτωπο, η πυρκαγιά άφησε πίσω της σημαντικές καταστροφές. Στην ευρύτερη περιοχή της Ξηρονομής έχουν καεί ελαιώνες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι, που κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του Καλαμακίου και προς το Πόρτο Γερμένο, όπου οι επίγειες δυνάμεις αναμένεται να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυρές ριπές του ανέμου διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Στην περιοχή της Δομβραίνας, η φωτιά εξακολουθεί να κινείται προς το βουνό, χωρίς προς το παρόν να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του οδικού δικτύου, περιμένοντας την εξέλιξη του μετώπου ώστε να επιχειρήσουν άμεσα όπου χρειαστεί. Παράλληλα, ολόκληρος ο Κορινθιακός Κόλπος παραμένει καλυμμένος από πυκνούς καπνούς, εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο, όπου δεκάδες κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν όταν η φωτιά απέκοψε τη μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό. Παρά το προειδοποιητικό μήνυμα του 112, αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν στις κατοικίες τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός τους δια θαλάσσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι μετέφεραν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους στην παραλία της Λιβαδόστρας. Ωστόσο, λίγο αργότερα, νέα μεγάλη αναζωπύρωση στο Καλαμάκι επέκτεινε το πύρινο μέτωπο και προς τη συγκεκριμένη περιοχή. Η έγκαιρη επέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στο Πόρτο Γερμένο, όπου οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στις δασικές εκτάσεις του Κιθαιρώνα. Τα πρώτα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ενεργό μέτωπο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν διαρκώς την ένταση της πυρκαγιάς.

Μετά τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις νερού και το βάρος της επιχείρησης πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει έξι αντιπυρικές ζώνες, επιχειρώντας να επιβραδύνουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους οικισμούς.

Οι κάτοικοι των περιοχών Προσήλι, Άγιος Νικόλαος και γειτονικοί οικισμοί έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις ορισμένων κατοίκων, οι περισσότεροι εγκατέλειψαν εγκαίρως τις κατοικίες τους, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους πόρτα-πόρτα, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, ενώ στο Φίχτι της Αργολίδας οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αιγιαλείας, Νίκος Καραΐσκος, «η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα σε δύσβατο σημείο, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης».

Όπως πρόσθεσε, «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, έχοντας να αντιμετωπίσουν και τις αναζωπυρώσεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα».

Επίσης, ο αντιδήμαρχος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «οι υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του δήμου Αιγιαλείας βοηθούν συνεχώς στο έργο της πυρόσβεσης».

Όσον αφορά στην φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκα, του δήμου Δυτικής Αχαΐας, αυτή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, βρίσκεται σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Φίχτι, του δήμου 'Αργους - Μυκηνών, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η φωτιά που ξέσπασε στο Φίχτι και επεκτάθηκε προς Κουτσοπόδι και Μπόρσα βρίσκεται υπό έλεγχο».

Όπως συμπλήρωσε, «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται όλο το βράδυ σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις αναζωπυρώσεων, όπως επίσης και τα υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης».

Άλλη μια δύσκολη νύχτα στο Ρέθυμνο

'Αλλη μία δύσκολη νύχτα προδιαγράφεται για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Πάντως όπως αυτό έγινε σαφές δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές, όπως αυτό διαφαίνονταν τις προηγούμενες ώρες.

Παρά το γεγονός ότι η συνολική εικόνα εμφανίστηκε σήμερα το πρωί καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να πέφτει κυρίως στην Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Διαδοχικές εκκενώσεις μέσω του 112

Η δυναμική εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτυπώθηκε και στα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.

Στις 15:47 ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια. Ακολούθησε στις 16:20 μήνυμα για την απομάκρυνση από τον Δρυμίσκο προς το Σπήλι, στις 16:40 νέο μήνυμα για τις Κεραμές με κατεύθυνση προς τον Κισσό Κάμπο, ενώ στις 16:44 ζητήθηκε η απομάκρυνση από την περιοχή Δρυμισκιανό Αμμούδι προς την Τριόπετρα.

Οι συνεχείς ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης αποτυπώνουν τις διαρκείς μεταβολές των μετώπων, καθώς οι αναζωπυρώσεις, ενισχυόμενες από τους ανέμους, δημιουργούν νέες εστίες και μεταβάλλουν συνεχώς την επιχειρησιακή εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε όλη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν κάθε νέα αναζωπύρωση.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται άμεσα με τα μηνύματα του 112, καθώς οι συνθήκες στο πεδίο μεταβάλλονται διαρκώς και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Χινίτσα

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χινίτσα, του Δήμου Ερμιονίδας, στην Αργολίδα.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές σε Λάκκα Κάτσαρη Ασπροπύργου και Κάρυστο Ευβοίας

Xωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Ασπρόπυργο και Αετό Καρύστου Ευβοίας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής έσβησε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κυπαρίσσι Αταλάντης. Ειδικότερα, για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής επιχειρούν 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα , ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φυλής. Στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου. Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

Τέλος για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Λοκρών.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Άρτα

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι 'Αρτας σήμερα 3 περίπου στις 14:45., στην περιοχή του Κομποτίου.

Η φωτιά ξέσπασε σε χωματερή και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112 για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις από την 'Αρτα , την Αμφιλοχία και τα Γιάννενα. Στην περιοχή επιχείρησαν εναέρια μέσα, 97 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα και 15 άτομα πεζοπόρων τμημάτων. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες ,συνέδραμαν 5 υδροφόρες των όμορων δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, κάτοικοι με ό,τι μέσο διέθεταν καθώς και 10 χωματουργικά μηχανήματα έργου, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη, χωρίς αγροτικούς δρόμους.