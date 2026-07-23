Λαγκάρντ: Το ενεργειακό σοκ κρατά ψηλά τον πληθωρισμό - «Δεν θα φύγω πριν το 2027»

«Δεν πρόκειται να με δείτε να φεύγω πριν από το 2027», απάντησε η επικεφαλής της ΕΚΤ σε ερώτηση σχετικά με μία πρόωρη αποχώρησή της.

Σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό έως και το πρώτο εξάμηνο του 2027 η άνοδος των τιμών ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στην συνέντευξη τύπου μετά την απόφαση της ΕΚΤ να βάλει στον πάγο τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουλίου.

Όπως σημείωσε, η απόφαση της ΕΚΤ ήταν ομόφωνη, αν και υπήρξαν κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διερωτήθηκαν εάν θα ήταν αναγκαία μία αύξηση επιτοκίων. «Το βάρος βρίσκεται στα δεδομένα», είπε υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η Κριστίν Λαγκάρντ σχολίασε την αποκλιμάκωση που σημειώθηκε τον Ιούνιο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ εξακολουθούν να μετακυλίονται στις τιμές, επαναλαμβάνοντας τη διατύπωση της ανακοίνωσης της ΕΚΤ πως «ο πλήρης πληθωριστικός αντίκτυπος δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί». Επισήμανε πως οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εισροών, γεγονός που τις οδηγεί στην πρόθεση να αυξήσουν τις τιμές πώλησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Σχετικά με την οικονομία της Ευρωζώνης, ανέφερε ότι η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών έχει ανακάμψει μερικώς ενώ οι ψηφιακές υπηρεσίες παραμένουν ανθεκτικές κυρίως λόγω της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, σημείωσε ότι και η μεταποιητική δραστηριότητα έχει διατηρήσει τη δυναμική της.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως οι προοπτικές δείχνουν ότι οικονομική η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη στο άμεσο μέλλον, καθώς επιβαρύνεται από το ενεργειακό σοκ και τις αυξημένες αβεβαιότητες που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν καθοδικοί.

Απαντώντας σε ερώτηση για μία πρόωρη αποχώρησή της, η Λαγκάρντ τόνισε ότι το ζήτημα δεν συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ. «Δεν πρόκειται να με δείτε να φεύγω πριν από το 2027», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «όταν υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα, ο καπετάνιος παραμένει στο πλοίο».

Επιπλέον, η επικεφαλής της ΕΚΤ αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις είναι ανησυχητικές και αναμένεται να έχουν επιπτώσεις. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το ζήτημα δεν ελήφθη υπόψη στη σημερινή απόφαση νομισματικής πολιτικής.

Τέλος, ερωτηθείσα εάν το ήπιο σενάριο της ΕΚΤ παραμένει βιώσιμο, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστη απάντηση, καθώς έχουν σημειωθεί απότομες αλλαγές μέσα σε λίγες ημέρες, τόσο σε σχέση με την ένταση των συγκρούσεων όσο και με τις επιπτώσεις στις ενεργειακές τιμές. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «με τα σημερινά δεδομένα», το ήπιο σενάριο φαίνεται «αρκετά απίθανο».