Επτά νεκροί από πλήγματα σε Ουκρανία και Ρωσία - Οι κινήσεις Ζελένσκι

Οι αμερικανικές προσπάθειες μεσολάβησης ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα έχουν ουσιαστικά ανασταλεί από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο

Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σήμερα στην ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθείσα Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί δύο ετών, στο Πάβλογκραντ, στην ουκρανική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ολεξάντρ Χάνζα. Διευκρίνισε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε «βιομηχανία τροφίμων» και ότι εκεί ξέσπασε πυρκαγιά.

Στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε στο Σεμπέκινο, σε επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) κατά οχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών που αναρτήθηκε μέσω Telegram.

Στα προάστια του Βόρονεζ, σε απόσταση 500 χιλιομέτρων νοτίως της Μόσχας, «ένα τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του» σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του έπειτα από συντριβή drone, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Γκουσέφ.

Οι γονείς του αγοριού «υπέστησαν διάφορα τραύματα», διευκρίνισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ένας νεαρός άνδρας επίσης τραυματίστηκε σε επίθεση με drones στο ίδιο προάστιο.

Στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σε ουκρανική επιδρομή, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Σεργκέι Αξιόνοφ.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, οι ανταλλαγές πληγμάτων εντείνονται τους τελευταίους μήνες στις δύο πλευρές του μετώπου, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό απωλειών στις τάξεις των αμάχων.

Οι αμερικανικές προσπάθειες μεσολάβησης ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα έχουν ουσιαστικά ανασταλεί από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο, καθώς η προσοχή της Ουάσιγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν.

Ο Ζελένσκι πρότεινε στον Φεντόροφ τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax-Ukraine, μετέδωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στον Μιχαήλο Φεντόροφ, η αποπομπή του οποίου από το αξίωμα του υπουργού Άμυνας είχε προκαλέσει διαδηλώσεις διαμαρτυρίας την περασμένη εβδομάδα, την θέση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και αρμοδίου για τις καινοτομίες στον στρατό. Την δήλωση αυτή έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν.

«Του πρότεινα διάφορες θέσεις για να μην μπω σε λεπτομέρειες για όλες τις συναντήσεις μας : η τελευταία είναι η θέση του αντιπροέδρου της ουκρανικής κυβέρνησης που είναι αρμόδιος για τις καινοτομίες στον στρατό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός των καινοτομιών με την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον πρόεδρο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνονται καθημερινά», δήλωσε ο Ζελέσνσκι σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο souspilne novini.

Επίσης, στον αρχιστράτηγο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Μιχαήλο Ντραπάτι και στον ασκούντα χρέη υπουργού Άμυνας Γεβχένι Χμάρα ο Ουκρανός πρόεδρος ανέθεσε τη βελτίωση της επιστράτευσης. Ταυτόχρονα, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι πρότεινε στην πρώην πρωθυπουργό της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο την θέση του πρέσβη της χώρας στις ΗΠΑ.

Τέλος, ο Ζελένσκι έκανε γνωστό πως ομάδες Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων θα συναντηθούν στις ΗΠΑ τις επόμενες μέρες. Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους συμπλήρωσε ότι συνομίλησε χθες με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στηβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για να συζητήσουν ιδέες για το πώς θα αναζωογονηθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ