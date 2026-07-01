ΤΕΡΝΑ - ΜΕΤΚΑ: Στην τελική ευθεία η σύμβαση 320 εκατ. για το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου

Κατακυρώνεται στην κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ – Ηλιοχώρα – ΕΛΕΜΚΑ η σύμβαση που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του «Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο». Στην τελική ευθεία για υπογραφές. Ποιο είναι το σημαντικό για την Αττική project.

Πλησιάζει, εξ όσων φαίνεται, η ώρα της υπογραφής της σύμβασης που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του «Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», αρχικού κόστους άνω των 255 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 320 εκατ.) ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και το σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ – Ηλιοχώρα – ΕΛΕΜΚΑ, δηλαδή την κοινοπραξία που αποτελείται από τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη θυγατρική Ηλιοχώρα, και το αντίστοιχο κατασκευαστικό όχημα του ομίλου Metlen μαζί με την εξειδικευμένη θυγατρική ΕΛΕΜΚΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή (της Περιφέρειας Αττικής) προ ημερών μόλις ενέκρινε απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού βάσει της οποίας εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ», στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ-ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.- ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.», στο ύψος της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 241.553.798,30 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) με ποσοστό έκπτωσης 5,50%. Προηγήθηκε και η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από το κατασκευαστικό σχήμα, ενώ θυμίζουμε ότι, όπως πρόσφατα είχε αναδείξει το insider.gr, η προσφυγή που είχε υποβληθεί από σχήμα της AKTOR στο ΣτΕ τελικά απορρίφθηκε. Κατά συνέπεια, πλέον η σύμβαση μπορεί να πάει για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εν συνεχεία να υπογραφεί, ώστε φέτος να εκκινήσουν οι εργασίες.

Το έργο

Το έργο θα αναμορφώσει την περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (ΣΕΦ) και της πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Tae Kwon Do», αλλά και μπροστά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου, η ανάπλαση της περιοχής προβλέπει τη δημιουργία πάρκου πρασίνου έκτασης περίπου 90 στρεμμάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις (ένα πολυλειτουργικό κέντρο αθλοπαιδιών, δύο κολυμβητήρια και μια ζώνη beach-volley), παιδικές χαρές, ποδηλατοδρόμους, τεχνητούς υγρότοπους, χώρους εκδηλώσεων, αμφιθέατρα κ.λπ.

Το 75% της έκτασης θα καλυφθεί με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά, ενώ θα υπάρχουν «πράσινες διαδρομές και ζώνες αναψυχής για περιπάτους, ποδηλασία και άθληση, χώροι για ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώροι για περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχική δημιουργία. Το υπόλοιπο 25% θα φιλοξενεί ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως γήπεδα, ποδηλατοδρόμους, πολυχώρους άθλησης και θεματικούς χώρους για παιδιά.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία, παρά το μεγάλο μέγεθός της, δεν διαχωρίζεται σε επιμέρους υποέργα.