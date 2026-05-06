ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Metlen: «Καθαρός ορίζοντας» στη σύμβαση 320 εκατ. για το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου

Η απόρριψη, από το ΣτΕ, της προσφυγής της AKTOR ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης με το σχήμα των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΜΕΤΚΑ. Ποιο είναι το project «Aenaon» για την δημιουργία του «Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο». Το story του διαγωνισμού.

«Ανοίγει ο δρόμος», εξ όσων φαίνεται, για το έργο που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του «Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», εκτιμώμενου κόστους άνω των 255 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 320 εκατ.), διαγωνισμό που προώθησε η Περιφέρεια Αττικής. Η προσφυγή που είχε υποβληθεί από σχήμα της AKTOR στο ΣτΕ τελικά απορρίφθηκε, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, με συνέπεια η κοινοπραξία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Metlen (ΜΕΤΚΑ) να αναμένει τις εξελίξεις.

Όπως έχει αποκαλύψει το insider.gr, πέρυσι είχε υποβληθεί προσφυγή κατά του διαγωνισμού από την AKTOR, η οποία απορρίφθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ ενώ στη συνέχεια η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ. Η Περιφέρεια επανήλθε με νέα διαδικασία στην οποία, όπως επίσης είχαμε αποκαλύψει, προσφορά είχε δώσει το σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ – Ηλιοχώρα – ΕΛΕΜΚΑ, δηλαδή η κοινοπραξία που αποτελείται από τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη θυγατρική Ηλιοχώρα, και το αντίστοιχο κατασκευαστικό όχημα του ομίλου Metlen μαζί με την εξειδικευμένη θυγατρική ΕΛΕΜΚΑ.

Η προσφυγή της AKTOR εκδικάστηκε τον Μάρτιο και το ΣτΕ πρόσφατα την απέρριψε. Κατά συνέπεια, πλέον η σύμβαση μπορεί να πάει για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εν συνεχεία να υπογραφεί, ώστε φέτος να εκκινήσουν οι εργασίες.

Το έργο

Το έργο θα αναμορφώσει την περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (ΣΕΦ) και της πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Tae Kwon Do», αλλά και μπροστά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου, η ανάπλαση της περιοχής προβλέπει τη δημιουργία πάρκου πρασίνου έκτασης περίπου 90 στρεμμάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις (ένα πολυλειτουργικό κέντρο αθλοπαιδιών, δύο κολυμβητήρια και μια ζώνη beach-volley), παιδικές χαρές, ποδηλατοδρόμους, τεχνητούς υγρότοπους, χώρους εκδηλώσεων, αμφιθέατρα κ.λπ.

Το 75% της έκτασης θα καλυφθεί με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά, ενώ θα υπάρχουν «πράσινες διαδρομές και ζώνες αναψυχής για περιπάτους, ποδηλασία και άθληση, χώροι για ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώροι για περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχική δημιουργία. Το υπόλοιπο 25% θα φιλοξενεί ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως γήπεδα, ποδηλατοδρόμους, πολυχώρους άθλησης και θεματικούς χώρους για παιδιά.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία, παρά το μεγάλο μέγεθός της, δεν διαχωρίζεται σε επιμέρους υποέργα.