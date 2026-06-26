Νέο κατάστημα της Lidl Ελλάς στη Σκιάθο - Επένδυση ύψους 7,7 εκατ. ευρώ

Με τη στρατηγική αυτή προσθήκη, η εταιρεία αγγίζει πλέον το ορόσημο των 234 καταστημάτων πανελλαδικά.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το δυναμικό πλάνο ανάπτυξης του δικτύου της, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας του νέου της καταστήματος στη Σκιάθο. Με τη στρατηγική αυτή προσθήκη, η εταιρεία αγγίζει πλέον το ορόσημο των 234 καταστημάτων πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί της Δημοτικής Οδού (στη θέση Αμμουδιά) και αποτελεί μια συνολική επένδυση ύψους 7.780.187€. Σχεδιάστηκε με βάση τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας, προσφέροντας ένα άνετο, γρήγορο και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο αγορών για τους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού.

Το νέο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται επί της Δημοτικής Οδού (στη θέση Αμμουδιά), σχεδιάστηκε με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα:

Χώρος Πώλησης: Διαθέτει έναν υπερσύγχρονο και ευρύχωρο χώρο πώλησης 1.152 τ.μ., προσφέροντας μια τεράστια ποικιλία προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και τη φρεσκάδα.

Ταχεία Εξυπηρέτηση: Για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής, το κατάστημα είναι εξοπλισμένο με 10 ταμεία συνολικά εκ των οποίων τα 4 είναι παραδοσιακά ταμεία και τα 6 self-checkout ταμεία.

Άνετο Parking: Ο εξωτερικός χώρος περιλαμβάνει 101 θέσεις στάθμευσης.

Η συνολική επένδυση ενσωματώνει πρωτοποριακές τεχνολογίες και λύσεις που σέβονται το περιβάλλον και διευκολύνουν την καθημερινότητα του καταναλωτή:

Bake Off: Καθημερινά, οι πελάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν φρεσκοψημένα, λαχταριστά αρτοσκευάσματα που ψήνονται συνεχώς μέσα στο κατάστημα.

Βιώσιμη Ενέργεια: Στη στέγη του κτιρίου έχουν εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα του καταστήματος.

Ηλεκτροκίνηση: Στον χώρο στάθμευσης λειτουργούν 2 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Εργονομία: Διατίθεται ειδικό εξωτερικό στέγαστρο για την προστασία και την εύκολη παραλαβή των καροτσιών αγορών.

Πολύ σύντομα, το κατάστημα θα επεκτείνει τις υπηρεσίες του προς την τοπική κοινωνία, εντάσσοντας στους χώρους του ειδικό Σημείο Ανακύκλωσης καθώς και μηχάνημα ATM για την άμεση εξυπηρέτηση των τραπεζικών αναγκών των πελατών.

Για τη Lidl Ελλάς, αυτή η νέα επένδυση αποτελεί μια έμπρακτη υπόσχεση εμπιστοσύνης προς την κοινωνία της Σκιάθου. Με απόλυτο σεβασμό στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον και την κοσμοπολίτικη ταυτότητα των Σποράδων, η εταιρεία δεσμεύεται να βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των κατοίκων, των τοπικών επαγγελματιών αλλά και των επισκεπτών του νησιού.