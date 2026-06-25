GREGY: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου στο επίκεντρο του συνεδρίου Πανεπιστημίου Λευκωσίας - ΙΕΝΕ

Η σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου–Ελλάδας παρουσιάστηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του ΙΕΝΕ.

Τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος στην ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης, με επίκεντρο την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας GREGY, ανέδειξε ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου GREGY.

Ο κ. Καρύδας συμμετείχε στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Οι Ενεργειακοί Πόροι της Ανατολικής Μεσογείου και η Αξιοποίησή τους: Προκλήσεις και Προοπτικές», το οποίο διοργάνωσαν η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens και το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης - ΙΕΝΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο πλαίσιο της ενότητας «Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις», ο κ. Καρύδας παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Αναβαθμίζοντας τη στρατηγική βαρύτητα της Ανατολικής Μεσογείου στον νέο ενεργειακό χάρτη - Ηλεκτρική Διασύνδεση GREGY», αναλύοντας τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη του έργου.

Το GREGY θα συνδέει απευθείας την Αίγυπτο με την ηπειρωτική Ελλάδα, μεταφέροντας 3.000 MW πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ελλάδα και, μέσω αυτής, προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η ενέργεια θα παράγεται από νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 8,5 GW, τα οποία αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αίγυπτο. Το σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, με αναλογία περίπου 75% και 25% αντίστοιχα.

Το έργο αξιοποιεί το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ και τη διαθεσιμότητα κατάλληλων επίπεδων εκτάσεων στην Αίγυπτο, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση της περιορισμένης διαθεσιμότητας γης στην Ευρώπη για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης. Η λειτουργία του GREGY θα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 10 εκατ. τόνους ετησίως.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καρύδας, το GREGY θα προσφέρει στην Ευρώπη μία νέα, εναλλακτική πηγή καθαρής ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας τη διαφοροποίηση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Παράλληλα, η μεταφορά πράσινης ενέργειας σταθερής ροής και ανταγωνιστικού κόστους θα συμβάλει στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του εξαγωγικού προσανατολισμού της βιομηχανίας και στην προσέλκυση μεγάλης κλίμακας ενεργοβόρων επενδύσεων, όπως Data Centers με τεχνητή νοημοσύνη.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πρόσφατη θεσμική αναγνώριση του έργου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 17 Ιουνίου 2026, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε το διακομματικό νομοσχέδιο S.4443 – Eastern Mediterranean Gateway Act. Το κείμενο κατονομάζει ρητά το GREGY Interconnection Project μεταξύ των έργων που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμη υποδομή για τη σύνδεση της Ινδίας και του Κόλπου με την Ευρώπη μέσω της Ανατολικής Μεσογείου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής και γεωπολιτικής αξίας του GREGY και του ρόλου του στον ευρύτερο σχεδιασμό του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, IMEC.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, το GREGY αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία ενός Κάθετου Ηλεκτρικού Διαδρόμου Νότου–Βορρά, ο οποίος θα συνδέει τη Βόρεια Αφρική, μέσω της Αιγύπτου, με την Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγική πύλη εισόδου πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη και σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ ενισχύεται η μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το GREGY αναβαθμίζει τη στρατηγική βαρύτητα της Ανατολικής Μεσογείου στον νέο ενεργειακό χάρτη. Έχει συμπεριληφθεί στην πρώτη και τη δεύτερη λίστα Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος PCI/PMI, στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων TYNDP 2026 του ENTSO-E, στα έργα προτεραιότητας της πρωτοβουλίας Global Gateway και στο Σχέδιο Δράσης για τη Μεσόγειο. Οι δε οριστικές μελέτες του έργου προχωρούν με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δείχνει την αναγνώριση της στρατηγικής σημασία ς του έργου για ολόκληρη την Ευρώπη.

Το GREGY αποτελεί ένα εμβληματικό έργο ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας, το οποίο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αναβαθμίζει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου και διαμορφώνει έναν νέο πράσινο ενεργειακό διάδρομο μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. Και ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια.

