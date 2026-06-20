Dedeman Hellas: Η νέα κεφαλαιακή «ένεση» και η αλλαγή σελίδας για την Praktiker - Η επόμενη μέρα

Ποιες επενδύσεις «τρέχουν» και πού βρίσκεται σήμερα η εταιρεία, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εξαγορά της από τη ρουμανική Paval. Τα επόμενα σχέδια.

Ισχυρή κεφαλαιακή στήριξη παρέχουν στην Dedeman Hellas, ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο του Home Improvement & DIY, οι βασικοί της μέτοχοι, καθώς η εταιρεία έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική της διαδρομή, σχεδόν έναν χρόνο μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Ο λόγος για την πρώην Praktiker Hellas που εδώ και μερικούς μήνες έχει μετονομαστεί σε Dedeman Hellas, ενώ από τον Ιούλιο του 2025 βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ρουμανικής Paval Holding. Η Paval Holding S.R.L. αποτελεί την επενδυτική εταιρεία των αδελφών Dragoș και Adrian Pavăl, δημιουργών και ιδιοκτητών της γνωστής αλυσίδας DIY καταστημάτων Dedeman, η οποία κυριαρχεί στην αγορά της Ρουμανίας.

Η νέα ΑΜΚ των 12 εκατ. ευρώ

Όπως έγινε γνωστό πριν από μερικά 24ωρα, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 4 Ιουνίου 2026, το μετοχικό κεφάλαιο της Dedeman Hellas αυξήθηκε κατά το ποσό των 12 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 100,00 ευρώ εκάστης.

Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 59,10 εκατ. ευρώ, διαιρεμένο σε 591.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 100,00 ευρώ έκαστη.

Σημειώνεται επίσης ότι με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 25 Φεβρουαρίου 2026, ποσό ύψους 46,5 εκατ. ευρώ έχει ήδη αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Υπενθυμίζεται, δε, ότι στη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25/02/2026 είχε ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο, οι Ρουμάνοι μέτοχοι της εταιρείας προχώρησαν σε δύο διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου, ύψους 25 και 12 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, παρέχοντας μια ισχυρή «ένεση» κεφαλαίων ύψους 37 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή επωνυμίας

Ωστόσο, μήνας ορόσημο για την εταιρεία αποδείχθηκε ο περασμένος Μάρτιος. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρεται σε έγγραφο ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2026, εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, από Praktiker Hellas Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία σε Dedeman Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Πρόκειται για απόφαση που επίσης ελήφθη κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25/02/2026.

Το νέο κεφάλαιο

Το νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική διαδρομή της εταιρείας έχει ήδη ξεκινήσει. Με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυο, ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό και έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, η Dedeman επενδύει στη μετεξέλιξη της εταιρείας.

Οι βασικοί άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού εστιάζουν στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τεχνολογικό και λειτουργικό εξοπλισμό, καθώς και σε ψηφιακές υποδομές που βελτιώνουν τις εσωτερικές διαδικασίες και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Παράλληλα, η Praktiker Hellas αξιοποιεί τη μεταφερόμενη τεχνογνωσία της Dedeman, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, προμηθειών και διαχείρισης δικτύου, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και της συνολικής απόδοσης της εταιρείας. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει τις συνεργασίες της με τοπικούς προμηθευτές, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την προϊοντική της γκάμα και ενισχύοντας τη σύνδεσή της με την εγχώρια αγορά.

Η εταιρεία επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό με την ανάπτυξη νέας, σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής το ανθρώπινο δυναμικό. Για το 2026, η εταιρεία υλοποιεί επενδύσεις σε αυξήσεις αποδοχών και μηνιαία bonus, που ξεπερνούν, σύμφωνα με τη διοίκηση, τις προβλεπόμενες από το νόμο αποδοχές, παροχές και θεσμικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο προβλέπει νέες προσλήψεις οδηγώντας σε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα, υλοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για το σύνολο των εργαζομένων της Praktiker Hellas, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δυνατοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Το mega deal

Η νέα εποχή για την εταιρεία ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου του 2025, όταν έγινε γνωστό ότι συμφωνήθηκε η πώληση της Praktiker Hellas στην Paval Holding, ήτοι τον επενδυτικό όμιλο που κατέχει τη Dedeman, ηγέτιδα δύναμη στην αγορά DIY της Ρουμανίας και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο νέος «παίκτης» με βαριά παρακαταθήκη στη ρουμανική αγορά ήρθε πέρυσι στην Ελλάδα με αξιώσεις, διεκδικώντας σημαντικά μερίδια στην εγχώρια αγορά και δημιουργώντας νέα δεδομένα σε όρους ανταγωνισμού.

Λίγο καιρό προτού αποκτήσει νέο ιδιοκτήτη, η Praktiker Hellas είχε αλλαγές και στη διοικητική της ομάδα. Στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου βρίσκεται ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, με εμπειρία 25 ετών στον κλάδο της λιανικής και της χονδρικής και με θητεία σε ηγετικές θέσεις ως εμπορικός διευθυντής, διευθυντής πωλήσεων και διευθυντής operations και logistics, τόσο εντός της Praktiker όσο και σε άλλους μεγάλους οργανισμούς του χώρου.

Ποια είναι η ρουμανική Dedeman

Η Dedeman ιδρύθηκε το 1992 από τα αδέλφια Adrian και Dragos Paval και αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο λιανοπωλητή DIY στη Ρουμανία, διαθέτοντας ένα δίκτυο άνω των 60 καταστημάτων, πέντε κέντρα logistics, ιδιόκτητο στόλο μεταφορών και περισσότερους από 13.500 εργαζομένους. Με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 2,65 δισ. ευρώ, η Dedeman είναι μια επιχείρηση με 100% ρουμανική ιδιοκτησία.

Η Dedeman ανήκει στην Paval Holding, το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Paval. Με πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο δισεκατομμυρίων ευρώ, η Paval Holding δραστηριοποιείται σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, η ακίνητη περιουσία, η γεωργία, η ενέργεια, η βιομηχανία και άλλοι στρατηγικοί τομείς, αναζητώντας διαρκώς ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στη Ρουμανία όσο και διεθνώς.

Η ιστορία της Praktiker Hellas

Η Praktiker Hellas ξεκίνησε την πορεία της το 1991 και μετρά ήδη 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Αποτελεί κορυφαίο ελληνικό δίκτυο Home Improvement & DIY και one-stop-shop προορισμό για όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του κήπου, παρέχοντας καθημερινά 50.000 προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Η πώλησή της ωστόσο στη Paval Holding δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει χέρια. Για την ακρίβεια είναι η δεύτερη.

Ήταν τον Ιούλιο του 2013 όταν ο γερμανικός όμιλος Praktiker AG γνωστοποιούσε την απόφασή του να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης. Η εν λόγω απόφαση αφορούσε στις θυγατρικές του ομίλου στη Γερμανία, ωστόσο, όπως ήταν φυσικό, επέφερε σημαντικές αναταράξεις και στις έτερες θυγατρικές της, εκτός γερμανικού εδάφους. Μοιραία, όλες οι θυγατρικές άλλαξαν χέρια μέσα στην επόμενη διετία.

Τότε λοιπόν και δη το 2014 η Praktiker Hellas άλλαξε χέρια και έγινε μέλος του καναδικού ομίλου Fairfax Financial Holdings Limited, συμφερόντων του Prem Watsa, ενός ανθρώπου που «πίστεψε» στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ακόμη και όταν εκείνη βίωνε μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές της.