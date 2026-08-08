Apple: Οι χρήστες Mac στην Κίνα μπορούν να συνδέσουν την υπηρεσία AI Qwen της Alibaba

Προσπάθεια της αμερικανικής εταιρείας να ανταγωνιστεί στην κινεζική αγορά υπολογιστών ΤΝ, όπου χάνει μερίδιο αγοράς, καθώς εγχώριοι κατασκευαστές, όπως η Lenovo, προωθούν χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί στην Κίνα.

Η Apple δημοσίευσε έναν οδηγό που εξηγεί πώς οι χρήστες Mac στην ηπειρωτική Κίνα που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να συνδέσουν την υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης Qwen της Alibaba με τον ψηφιακό βοηθό Siri και τη λειτουργία Writing Tools της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία για τους υπολογιστές Mac θα μπορούσε να βοηθήσει την Apple να ανταγωνιστεί στην κινεζική αγορά υπολογιστών με τεχνητή νοημοσύνη (AI PCs), όπου χάνει μερίδιο αγοράς, καθώς εγχώριοι κατασκευαστές, όπως η Lenovo, προωθούν χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί στην Κίνα.

Πώς λειτουργεί

ο Qwen είναι η οικογένεια μοντέλων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης του κινεζικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, τα οποία μπορούν να δημιουργούν κείμενο και εικόνες, καθώς και να αναλύουν έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο υλικό, ανταποκρινόμενα στις εντολές των χρηστών.

Ο επικαιροποιημένος οδηγός της Apple στα κινεζικά αναφέρει ότι οι χρήστες που θα επιλέξουν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιούν το Qwen μέσω του Siri για πιο λεπτομερείς απαντήσεις σε ορισμένα αιτήματα, μεταξύ άλλων για την ανάλυση φωτογραφιών και εγγράφων.

Τα Writing Tools μπορούν επίσης να αξιοποιούν την υπηρεσία για τη δημιουργία κειμένου ή εικόνων με βάση μια περιγραφή του χρήστη.

Η επέκταση προορίζεται για Mac που χρησιμοποιούν macOS 26.6 ή νεότερη έκδοση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ισχύουν για την Κίνα. Οι χρήστες πρέπει να ενεργοποιήσουν την επέκταση και να συνδεθούν σε λογαριασμό Qwen.

Σύμφωνα με τον οδηγό, η Alibaba δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο υλικό για την εκπαίδευση ή τη βελτίωση των μοντέλων της.

Οι αποστολές Mac στην ηπειρωτική Κίνα μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, σε περίπου 800.000 συσκευές, αφήνοντας στην Apple μερίδιο 9% στην αγορά υπολογιστών. Αντίθετα, η Lenovo κατείχε μερίδιο 31% και η ταχέως αναπτυσσόμενη Huawei 16%, σύμφωνα με την Omdia.

Η Lenovo έχει θέσει τον προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Tianxi στο επίκεντρο της στρατηγικής της για υπολογιστές AI, ενώ η Huawei αναπτύσσει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο το οικοσύστημα του HarmonyOS.

Η σύνδεση του Qwen με το Siri και τα Writing Tools προσφέρει στην Apple έναν τρόπο να διαθέσει στην Κίνα πιο προηγμένες λειτουργίες για έγγραφα, εικόνες και δημιουργία περιεχομένου, συμβατές με την τοπική νομοθεσία, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο της διεπαφής του Mac.

Για την Alibaba, η ενσωμάτωση του Qwen στο ενσωματωμένο λογισμικό της Apple μπορεί να διευρύνει την εμβέλεια της υπηρεσίας πέρα από τις δικές της εφαρμογές και υπηρεσίες cloud.

Η Alibaba έχει δηλώσει ότι το Qwen θα ενσωματωθεί στο Apple Intelligence στην Κίνα, σε iPhone, iPad, Mac και Vision Pro, αν και ο νέος οδηγός της Apple αφορά προς το παρόν μόνο τους υπολογιστές Mac.

Η Alibaba παρουσίασε αυτή την εβδομάδα το Qwen3.8-Max, ένα μοντέλο με 2,4 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, το οποίο χαρακτηρίζει ως το ισχυρότερο μοντέλο της μέχρι σήμερα.

Ο οδηγός της Apple, ωστόσο, δεν διευκρινίζει ποιο μοντέλο Qwen θα τροφοδοτεί τη συγκεκριμένη επέκταση για Mac.

Φωτογραφία @AP

