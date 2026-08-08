Berkshire Hathaway: Επαναγόρασε μετοχές της αξίας 4,5 δισ. δολαρίων το Β' τρίμηνο

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16% το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, ανακοίνωσε το Σάββατο ο όμιλος με έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα.

Η Berkshire Hathaway δαπάνησε περίπου 4,5 δισ. δολάρια για την επαναγορά δικών της μετοχών κατά το δεύτερο τρίμηνο, προσφέροντας στους μετόχους τη μεγαλύτερη τριμηνιαία επιστροφή κεφαλαίου από το 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16% το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, ανακοίνωσε το Σάββατο ο όμιλος με έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα.

Η Berkshire είχε αρχίσει να επαναγοράζει τις μετοχές της ήδη από το πρώτο τρίμηνο, για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν χρόνο.

Νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος Γκρεγκ Άμπελ δήλωσε ότι η Berkshire επανεκκίνησε τις επαναγορές, επειδή η διοίκηση διαπίστωσε ότι η «εγγενής αξία» (intrinsic value) των μετοχών της ήταν υψηλότερη από την τιμή στην οποία διαπραγματεύονταν στην αγορά.

Η μετοχή της Berkshire είχε σημειώσει άνοδο 3,8% από την αρχή του έτους έως το κλείσιμο της Παρασκευής.

