Ξεκινά η νέα εποχή για την Praktiker Hellas - Η αλλαγή επωνυμίας και η αύξηση κεφαλαίου

Ποια τα φιλόδοξα σχέδια του νέου ιδιοκτήτη. Το στοίχημα της ρουμανικής Paval Holding.

Μια νέα εποχή ξεκινά και επισήμως για την Praktiker Hellas, ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο του Home Improvement & DIY, μετά την εξαγορά της το περασμένο καλοκαίρι από τη ρουμανική Paval Holding. Η Paval Holding S.R.L. αποτελεί την επενδυτική εταιρεία των αδελφών Dragoș και Adrian Pavăl, δημιουργών και ιδιοκτητών της γνωστής αλυσίδας DIY καταστημάτων Dedeman, η οποία κυριαρχεί στην αγορά της Ρουμανίας.

Η Praktiker Hellas φεύγει, η Dedeman Hellas έρχεται

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο στο ΓΕΜΗ με χθεσινή ημερομηνία (23/03/2026), εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, από Praktiker Hellas Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία σε Dedeman Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ. Πρόκειται για απόφαση που ελήφθη κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25/02/2026. Σταδιακά, η νέα επωνυμία Dedeman θα αντικαταστήσει το όνομα Praktiker και σε επίπεδο καταστημάτων, επισφραγίζοντας τη μετάβαση της εταιρείας στη νέα εποχή.

Ισχυρή αύξηση κεφαλαίου 25 εκατ. ευρώ

Ταυτόχρονα, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιεί την ολική καταβολή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25 εκατ. ευρώ, απόφαση η οποία επίσης ελήφθη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 25/02/2026.

«Με την από (25/02/2026) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €25.000.000,00 με την έκδοση 250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €100,00 εκάστης και τιμή διαθέσεως €286,00 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των €47.100.000,00, διαιρεμένο σε 471.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία €100,00 έκαστη ενώ το ποσό των €46.500.000,00 που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», τονίζεται χαρακτηριστικά στην εν λόγω απόφαση.

Η επόμενη μέρα

Η επόμενη μέρα για την εταιρεία έχει ήδη φτάσει. Με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυο, ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό και έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, η Dedeman επενδύει στη μετεξέλιξη της εταιρείας. Οι βασικοί άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού εστιάζουν στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τεχνολογικό και λειτουργικό εξοπλισμό, καθώς και σε ψηφιακές υποδομές που βελτιώνουν τις εσωτερικές διαδικασίες και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Παράλληλα, η Praktiker Hellas αξιοποιεί τη μεταφερόμενη τεχνογνωσία της Dedeman, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, προμηθειών και διαχείρισης δικτύου, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και της συνολικής απόδοσης της εταιρείας. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει τις συνεργασίες της με τοπικούς προμηθευτές, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την προϊοντική της γκάμα και ενισχύοντας τη σύνδεσή της με την εγχώρια αγορά.

Η εταιρεία επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό με την ανάπτυξη νέας, σύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής το ανθρώπινο δυναμικό. Για το 2026, η Praktiker Hellas υλοποιεί επενδύσεις σε αυξήσεις αποδοχών και μηνιαία bonus, που ξεπερνούν, σύμφωνα με την εταιρεία, τις προβλεπόμενες από το νόμο αποδοχές, παροχές και θεσμικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο προβλέπει νέες προσλήψεις οδηγώντας σε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα, υλοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για το σύνολο των εργαζομένων της Praktiker Hellas, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δυνατοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.