Βουλγαρία: Drone συνετρίβη κοντά κοντά σε σταθμό συμπίεσης του διαβαλκανικού αγωγού φυσικού αερίου

Το drone άγνωστης προέλευσης εισήλθε στον βουλγαρικό εναέριο χώρο από τη Ρουμανία. Μετέφερε σημαντική ποσότητα εκρηκτικών.

Ένα drone άγνωστης προέλευσης εισήλθε στον βουλγαρικό εναέριο χώρο από τη Ρουμανία νωρίς το Σάββατο και συνετρίβη περίπου 100 μέτρα μέσα στη βουλγαρική πλευρά των συνόρων των δύο χωρών, στη βορειοανατολική Βουλγαρία.

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ περιέγραψε το περιστατικό, το πρώτο τέτοιου είδους στη Βουλγαρία, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το UAV συνετρίβη σε χωράφι με ηλιοτρόπια, κοντά σε σταθμό συμπίεσης του διαβαλκανικού αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος συνδέει την Τουρκία με την Ουκρανία, κοντά στο πρώην συνοριακό πέρασμα στο Καρντάμ.

Σύμφωνα με τον Ράντεφ, το drone δεν εντοπίστηκε από τα ραντάρ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ούτε από το Κέντρο Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.

Ο τύπος του drone παραμένει άγνωστος και οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να προσδιορίσουν την προέλευσή του, δήλωσε ο πρωθυπουργός. Δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές σε κτίρια από το περιστατικό.

Η βουλγαρική συνοριοφυλακή και προσωπικό του υπουργείου Άμυνας αναπτύχθηκαν στην περιοχή, η οποία ασφαλίστηκε και αποκλείστηκε. Ο Ράντεφ χαρακτήρισε το αεροσκάφος «όχι παιχνίδι-drone», προσθέτοντας ότι μετέφερε «σημαντική ποσότητα εκρηκτικών».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα ραντάρ της δεν εντόπισαν κανένα εναέριο όχημα να διασχίζει τον ρουμανικό εναέριο χώρο με κατεύθυνση προς τη Βουλγαρία.

«Δεν καταγράφηκε καμία εξέλιξη εναέριων στόχων που να υποδεικνύει πιθανή πορεία μέσω του εθνικού εναέριου χώρου προς το έδαφος της Βουλγαρίας», ανέφερε το υπουργείο.

Το περιστατικό είναι το τελευταίο μιας σειράς συμβάντων κατά τα οποία drone, πιθανώς συνδεόμενο με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει εισέλθει ή προσγειωθεί σε γειτονική χώρα, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Λετονία.

Όλες αυτές οι χώρες, σε αντίθεση με τη Βουλγαρία, συνορεύουν είτε με την Ουκρανία είτε με τη Ρωσία.