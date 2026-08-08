Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ