Η Praktiker Hellas πουλήθηκε στους Ρουμάνους της Paval Holding: Τι αλλάζει στην ελληνική αγορά

Πως αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού στην ελληνική αγορά DIY μετά τη συμφωνία για την πώληση της γνωστής αλυσίδας στον ρουμανικό όμιλο Paval Holding. Οι όροι του deal.

Μια νέα εποχή για την Praktiker Hellas, καθώς και μεγάλες αλλαγές στην ελληνική αγορά του Home Improvement & DIY (Do It Yourself – Kάντο μόνος σου), φέρνει το mega deal για την πώληση της Praktiker Hellas στην Paval Holding, ήτοι τον επενδυτικό όμιλο που κατέχει τη Dedeman, ηγέτιδα δύναμη στην αγορά DIY της Ρουμανίας και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Praktiker Hellas περνά σε μια νέα φάση της πορείας της, καθώς αλλάζει ιδιοκτήτη μετά από 11 χρόνια, με τον καναδικό όμιλο Fairfax του Prem Watsa να αποεπενδύει από την αγορά του DIY, ενώ την ίδια ώρα το εν λόγω deal αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού σε έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο.

Νέα δεδομένα στην αγορά του DIY

Και αυτό γιατί η συμφωνία πώλησης της γνωστής αλυσίδας σηματοδοτεί την είσοδο της ρουμανικής Dedeman στην ελληνική αγορά.

Ο νέος «παίκτης» με βαριά παρακαταθήκη στη ρουμανική αγορά έρχεται στην Ελλάδα με αξιώσεις, ενώ είναι βέβαιο πως θα διεκδικήσει σημαντικά μερίδια και στην εγχώρια αγορά, δημιουργώντας νέα δεδομένα σε όρους ανταγωνισμού, σε έναν χώρο όπου σήμερα πρωταγωνιστούν αλυσίδες όπως η ΙΚΕΑ που αναπτύσσει ο όμιλος Fourlis και η Leroy Merlin, μέλος του γαλλικού ομίλου Adeο. Μένει να φανεί το προσεχές διάστημα πόσο αναμένεται να αλλάξουν οι ισορροπίες στον κλάδο.

Το deal

Όπως προκύπτει από τις επίσημες ανακοινώσεις του deal που είδαν το φως της δημοσιότητας αργά το απόγευμα της Τετάρτης, η πώληση της Praktiker Hellas από τους Καναδούς της Fairfax στους Ρουμάνους της Paval Holding συνιστά «ένα στρατηγικό βήμα που εστιάζει στη σταθερότητα, την εξέλιξη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Μάλιστα διαβεβαιώνεται πως «η Praktiker Hellas συνεχίζει τη λειτουργία της με την ίδια ομάδα, την ίδια οργανωτική δομή και τη φιλοσοφία που τη διέπει, διασφαλίζοντας πλήρη συνέχεια σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας. Οι εργαζόμενοί της παραμένουν στο επίκεντρο του οργανισμού, με τη νέα αυτή συνεργασία να ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο και τη συνεισφορά τους».

Να σημειωθεί εδώ ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Praktiker Hellas υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με την Eurobank για την εξαγορά όλων των ακινήτων που σήμερα ενοικιάζει. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει λειτουργική συνέχεια, μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ενίσχυση του επιχειρησιακού ελέγχου για την εταιρεία στην ελληνική αγορά.

Νέος CEO ο Χρήστος Λαμπρόπουλος

Λίγο καιρό προτού αποκτήσει νέο ιδιοκτήτη, η Praktiker Hellas είχε αλλαγές και στη διοικητική της ομάδα. Όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αλυσίδας αναλαμβάνει ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, μέχρι πρότινος εμπορικός διευθυντής της εταιρείας.

«Με εμπειρία 25 ετών στον κλάδο της λιανικής και της χονδρικής και με θητεία σε ηγετικές θέσεις ως εμπορικός διευθυντής, διευθυντής πωλήσεων και διευθυντής operations και logistics, τόσο εντός της Praktiker όσο και σε άλλους μεγάλους οργανισμούς του χώρου, ο κ. Λαμπρόπουλος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την εταιρική κουλτούρα, τη στρατηγική συνέχεια και το όραμα της Praktiker Hellas. Η ανάληψη της νέας του θέσης σηματοδοτεί την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας και τη διατήρηση της δυναμικής που έχει ήδη χτιστεί», αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Λαμπρόπουλος ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας μόλις στις αρχές Ιουλίου, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Γαλάνη, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας τα τελευταία 4,5 χρόνια.

Ποια είναι η ρουμανική Dedeman

Η Dedeman ιδρύθηκε το 1992 από τα αδέλφια Adrian και Dragos Paval και αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο λιανοπωλητή DIY στη Ρουμανία, διαθέτοντας δίκτυο 64 καταστημάτων, πέντε κέντρα logistics, ιδιόκτητο στόλο μεταφορών και περισσότερους από 13.500 εργαζομένους. Με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 2,65 δισ. ευρώ, η Dedeman είναι μια επιχείρηση με 100% ρουμανική ιδιοκτησία, η οποία έχει χτίσει τη φήμη της μέσα από τη σταθερή προσήλωσή της στον πελάτη, τη φροντίδα για τους εργαζομένους της και την ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Η Dedeman ανήκει στην Paval Holding, το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Paval. Με πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο δισεκατομμυρίων ευρώ, η Paval Holding δραστηριοποιείται σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, η ακίνητη περιουσία, η γεωργία, η ενέργεια, η βιομηχανία και άλλοι στρατηγικοί τομείς, αναζητώντας διαρκώς ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στη Ρουμανία όσο και διεθνώς.

Μια επιχειρηματική διαδρομή 34 ετών

Η Praktiker Hellas ξεκίνησε την πορεία της το 1991 και μετρά ήδη 34 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Αποτελεί κορυφαίο ελληνικό δίκτυο Home Improvement & DIY και one-stop-shop προορισμό για όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του κήπου, παρέχοντας καθημερινά 50.000 προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Διαθέτει 17 καταστήματα πανελλαδικά, δυναμικό e-commerce και εξειδικευμένο τμήμα Praktiker Business, απασχολώντας συνολικά 1.200 ανθρώπους.

Η πώλησή της ωστόσο στη Paval Holding δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει χέρια. Για την ακρίβεια είναι η δεύτερη.

Ήταν τον Ιούλιο του 2013 όταν ο γερμανικός όμιλος Praktiker AG γνωστοποιούσε την απόφασή του να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης. Η εν λόγω απόφαση αφορούσε στις θυγατρικές του ομίλου στη Γερμανία, ωστόσο, όπως ήταν φυσικό, επέφερε σημαντικές αναταράξεις και στις έτερες θυγατρικές της, εκτός γερμανικού εδάφους. Μοιραία, όλες οι θυγατρικές άλλαξαν χέρια μέσα στην επόμενη διετία.

Τότε λοιπόν και δη το 2014 η Praktiker Hellas άλλαξε χέρια και έγινε μέλος του καναδικού ομίλου Fairfax Financial Holdings Limited, συμφερόντων του Prem Watsa, ενός ανθρώπου που «πίστεψε» στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ακόμη και όταν εκείνη βίωνε μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές της.

Έντεκα χρόνια αργότερα λοιπόν, έφτασε η ώρα της αποεπένδυσης για τη Fairfax, με το «πωλητήριο» της Praktiker Hellas να συζητείται μήνες πριν. Οι ενδιαφερόμενοι αρκετοί, όπως η Leroy Merlin του γαλλικού ομίλου Adeo, η κυπριακή Superhome και ο βουλγαρικός όμιλος Videolux Holding. Τελικά το deal έκλεισε με τον ρουμανικό κολοσσό Paval Holding.

Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα δε με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της αλυσίδας, το 2023 ο κύκλος εργασιών της Praktiker Ηellas ανήλθε σε 187,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,5% σε σχέση με το 2022. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 2,2 εκατ. ευρώ και ήταν βελτιωμένα κατά 3,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2022.