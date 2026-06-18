ΕΒΕΠ: Ζητά αναμόρφωση της νομοθεσίας με ενίσχυση της αυτοτέλειας των επιμελητηρίων

Την ανάγκη συνολικής αναμόρφωσης της επιμελητηριακής νομοθεσίας, με στόχο την αποκατάσταση της θεσμικής αυτοτέλειας των Επιμελητηρίων και τον σαφή διαχωρισμό των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους από τον αναπτυξιακό τους ρόλο, υπογραμμίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) με υπόμνημα που κατέθεσε στο υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την αναμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Την ανάγκη συνολικής αναμόρφωσης της επιμελητηριακής νομοθεσίας, με στόχο την αποκατάσταση της θεσμικής αυτοτέλειας των Επιμελητηρίων και τον σαφή διαχωρισμό των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους από τον αναπτυξιακό τους ρόλο, υπογραμμίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) με υπόμνημα που κατέθεσε στο υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την αναμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, τα επιμελητήρια αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής και φορείς ειδικής επαγγελματικής αυτοδιοίκησης, με διοικήσεις που εκλέγονται από τα μέλη τους και πόρους που προέρχονται από την επιχειρηματική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται, η αυξανόμενη εφαρμογή κανόνων και μηχανισμών που έχουν σχεδιαστεί για φορείς της δημόσιας διοίκησης δημιουργεί ένα «υβριδικό και εσωτερικά αντιφατικό καθεστώς», το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα των Επιμελητηρίων να ασκούν αποτελεσματικά τον αναπτυξιακό και υποστηρικτικό τους ρόλο προς την επιχειρηματικότητα.

Το επιμελητήριο υποστηρίζει ότι άλλοι επαγγελματικοί φορείς δημοσίου δικαίου, όπως οι δικηγορικοί, ιατρικοί, φαρμακευτικοί και συμβολαιογραφικοί σύλλογοι, διαθέτουν ευρύτερη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, παρά το γεγονός ότι ασκούν αρμοδιότητες εντονότερου δημόσιου χαρακτήρα.

Στο υπόμνημα τονίζεται επίσης η ανάγκη διάκρισης μεταξύ των ειδικών δημόσιων αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στα επιμελητήρια, όπως η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και η εμπορική δημοσιότητα, και της ευρύτερης οικονομικής και αναπτυξιακής τους αποστολής.

Παράλληλα, το ΕΒΕΠ έχει προτείνει στο υπουργείο Ανάπτυξης την προαιρετική εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ», καθώς και τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις επόμενες επιμελητηριακές εκλογές. Εισηγείται ακόμη το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου να ασκείται σε ένα μόνο Επιμελητήριο επιλογής του ενδιαφερομένου.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, ζητεί την υιοθέτηση ενός «σύγχρονου και συνεκτικού επιμελητηριακού πλαισίου», το οποίο θα κατοχυρώνει την αυτοτέλεια των επιμελητηρίων, θα περιορίζει την κρατική εποπτεία στον έλεγχο νομιμότητας και θα επιτρέπει στους φορείς να επιτελούν αποτελεσματικά τον θεσμικό τους ρόλο στην εκπροσώπηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Όπως αναφέρει, στόχος των προτάσεων δεν είναι η αποδυνάμωση της διαφάνειας ή της λογοδοσίας, αλλά η αποκατάσταση της θεσμικής ισότητας και συνέπειας, ώστε τα επιμελητήρια να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους λοιπούς φορείς επαγγελματικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ