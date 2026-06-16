Μανουσάκης: Υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ - Τριπλή ψήφος εμπιστοσύνης

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίζει χρηματοδοτικά κατά κύριο λόγο 3 εμβληματικά έργα του Διαχειριστή.

Τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης για το επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ αποτυπώνεται στην εν εξελίξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή με το Ελληνικό Δημόσιο να δηλώνει «παρών» να διατηρήσει τα ποσοστά του, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεισφέρει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και διεθνείς επενδυτές να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Capital.

Τα παραπάνω υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου για την επικείμενη ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι το βιβλίο προσφορών που άνοιξε σήμερα το πρωί, έχει ήδη καλυφθεί με την αγορά να ανταποκρίνεται πλήρως στο «κάλεσμα» του Διαχειριστή.

Ως γνωστόν, η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που υλοποιείται σε δύο φάσεις με την πρώτη να αφορά την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και την δεύτερη τον ΑΔΜΗΕ, θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ συνολικού ύψους 6 δις ευρώ μέχρι το 2029 με τα κύρια έργα προς χρηματοδότηση να αποτελούν η διεθνής διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, η Διασύνδεση του Βορειανατολικού Αιγαίου και η διασύνδεση των Δωδεκανήσων.

Ανοίγοντας τις εργασίες της συνέντευξης τύπου, ο Ιωάννης Καράμπελας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ αδιαμφισβήτητα αποτελεί ορόσημο για την ΑΔΜΗΕ συμμετοχών και για τον όμιλο ΑΔΜΗΕ».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Μάνος Μανουσάκης υπογράμμισε ότι η ΑΜΚ συνιστά ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ και επιβεβαιώνει ότι ο Διαχειριστής έχει αλλάξει πίστα. Διευκρίνισε ότι το 60% των προς άντληση κεφαλαίων θα αξιοποιηθούν για τα τρία προαναφερόμενα στρατηγικής σημασίας έργα με το υπόλοιπο 40% να δαπανάται υπέρ των έργων αναβάθμισης του συστήματος που με την σειρά τους θα εξυπηρετήσουν την καλύτερη σύνδεση έργων ΑΠΕ στο σύστημα καθώς και τα σχέδια ψηφιοποίησης του Οργανισμού. «Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των soft υπηρεσιών τώρα έχουμε εστιάσει στα συστήματα συντήρησης και λειτουργίας. Περνάμε σε μια νέα εποχή της συντήρησης του συστήματος σε σχέση με το παρελθόν που θα είναι προληπτική, θα μειώσει το κόστος συντήρησης και θα είναι πιο άμεση η ανταπόκριση».

Σε συνέχεια των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τους δημοσιογράφους, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε το όφελος των επενδύσεων για τον τελικό καταναλωτή παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση των επενδύσεων συνεπάγονται υποχρεωτικά μια ορισμένη αύξηση των τελών χρήσης που όμως δεν ξεπερνάει το 3-4% του λογαριασμού ρεύματος.

Επιπρόσθετα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, ο κ. Μανουσάκης υπενθύμισε την απόφαση των δύο κυβερνήσεων να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης του έργου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πράγμα που αναμένεται να γίνει μέσα στον Ιούνιο. Στη συνέχεια το αίτημα θα αξιολογηθεί από την τράπεζα μέσα στους επόμενους μήνες, πράγμα που δεν αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν δεδομένου ότι το έργο είναι γνωστό την τράπεζα και επομένως δύναται να τρέξουν ταχύτερα οι σχετικές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι το αίτημα αφορά σε χρηματοδότησης συνολικού ύψους έως και 50% του κόστους του έργου που έχει προσδιοριστεί στα 1,9 δισ. ευρώ.