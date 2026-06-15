Νέα έρευνα Mastercard: Στροφή των Ελλήνων στις ζωντανές εμπειρίες το 2026

Σαφή στροφή προς τις ανθρώπινες, offline εμπειρίες, αποτυπώνει η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Mastercard, αναδεικνύοντας το 2026 ως τη «Χρονιά της Ανθρώπινης Σύνδεσης».

Σαφή στροφή προς τις ανθρώπινες, offline εμπειρίες, αποτυπώνει η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Mastercard, αναδεικνύοντας το 2026 ως τη «Χρονιά της Ανθρώπινης Σύνδεσης», σύμφωνα με ανακοίνωση. Όπως τονίζεται, οι Έλληνες δείχνουν να ακολουθούν παρόμοιες τάσεις με τους Ευρωπαίους, επιλέγοντας όλο και περισσότερο εμπειρίες που προσφέρουν ουσιαστική σύνδεση, αυθεντικότητα και στιγμές με πραγματικό συναισθηματικό αποτύπωμα.

Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες (67%) δηλώνουν ότι εκτιμούν πλέον περισσότερο από ποτέ τις δια ζώσης εμπειρίες, ως αντίβαρο στην έντονα ψηφιακή καθημερινότητα και την αυξανόμενη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, το 63% σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε offline δραστηριότητες, ενώ το 69% δηλώνει ότι επιλέγει εμπειρίες με βάση συστάσεις φίλων και γνωστών, αντί για προτάσεις αλγορίθμων ή αποτελέσματα αναζήτησης.

«Η στροφή αυτή αποτυπώνεται και στις καταναλωτικές δαπάνες: το 33% των Ελλήνων αναμένει να αυξήσει τις δαπάνες του σε εμπειρίες το 2026, ενώ το 61% δηλώνει ότι ξοδεύει πιο ελεύθερα όταν απολαμβάνει μια εμπειρία. Πάνω από τους μισούς (56%) είναι επίσης διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για δραστηριότητες που στηρίζουν την τοπική κοινωνία ή τις τοπικές επιχειρήσεις» υπογραμμίζεται.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνονται και από τα τελευταία στοιχεία του Mastercard Economics Institute, σύμφωνα με τα οποία το μερίδιο των ευρωπαϊκών δαπανών σε εμπειρίες (εξαιρουμένων των ταξιδιών) αυξήθηκε στο 20,4%, από 19,9% το 2024. Όταν οι καταναλωτές βρίσκονται στη χώρα τους, δίνουν προτεραιότητα στην ευεξία, με αυξήσεις στις δαπάνες για spa και αθλητικές δραστηριότητες. Αντίθετα, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, οι συναυλίες καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο στις δαπάνες.

Οι εμπειρίες που επιλέγουν οι Έλληνες το 2026:

Ταξίδια & τουρισμός (86%)

Γαστρονομικές εμπειρίες (74%)

Live events & συναυλίες (72%)

Υπαίθριες δραστηριότητες (71%)

Εμπειρίες ευεξίας και υγείας (69%)

Οι τάσεις που διαμορφώνουν τη «Χρονιά της Ανθρώπινης Σύνδεσης»

Για να κατανοήσει τις πολιτισμικές δυνάμεις πίσω από αυτή τη μετατόπιση, η Mastercard συνεργάστηκε με την Trend Hunter, αναδεικνύοντας έξι τάσεις που διαμορφώνουν την εμπειρία του 2026 μέσα από πιο ανθρώπινες, αυθεντικές και «offline» επιλογές.

Analogue Escapism – Συνειδητή απομάκρυνση από τις οθόνες και τις ψηφιακές συσκευές, όπως vinyl listening bars ή εκδηλώσεις φωτογραφίας χωρίς smartphones. Common Ground – Κοινότητες που συνδέονται μέσα από κοινά ενδιαφέροντα σε χώρους όπου παλαιότερα ένιωθαν αποκλεισμό. Communal Coping – Συλλογικές δραστηριότητες που βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Conscious Connection – Εστιασμένος, ποιοτικός χρόνος μέσα από κοινές εμπειρίες που ενισχύουν τη σύνδεση και την οικειότητα με τους αγαπημένους μας. Halcyon Days – Αυξανόμενη αναζήτηση νοσταλγικών εμπειριών που αναβιώνουν πολιτισμικές στιγμές του παρελθόντος. Indie Everything – Έμφαση στην ανεξαρτησία, την αυθεντικότητα και τις «ακατέργαστες» εμπειρίες, από DIY συναυλίες έως ανεξερεύνητους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

«Η Mastercard, μέσα από την πλατφόρμα Priceless, συνεχίζει να συνδέει ανθρώπους με μοναδικές εμπειρίες σε περισσότερους από 30 προορισμούς παγκοσμίως, ενισχύοντας την ανθρώπινη διάσταση των στιγμών που έχουν πραγματική αξία» επισημαίνεται.

Όπως επισημαίνει η Natalia Lechmanova, Chief Economist, Europe, του Mastercard Economics Institute: «Βλέπουμε και στην Ελλάδα μια ουσιαστική μετατόπιση στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Καθώς η ψηφιακή ένταση αυξάνεται, οι άνθρωποι αναζητούν εμπειρίες που τους φέρνουν πιο κοντά, δημιουργούν κοινές στιγμές και αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα».